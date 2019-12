Công bố kết quả kiểm tra chất gây tổn thương phổi trong thuốc lá điện tử dạng lỏng

Photo : KBS

Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 12/12 đã công bố kết quả phân tích chất gây tổn thương phổi trong thuốc lá điện tử dạng lỏng nội địa.Trường hợp tổn thương phổi nghi ngờ liên quan tới thuốc lá điện tử đã xuất hiện trong nước tháng 10 vừa qua. Do đó, Chính phủ đã khuyến cáo người dân ngừng sử dụng loại thuốc lá này.MFDS đã thu hồi 153 sản phẩm thuốc lá điện tử dạng lỏng đang bày bán ngoài thị trường, tiến hành phân tích xem sản phẩm bán trong nước có chất gây tổn thương phổi như trong sản phẩm thuốc lá điện tử ở Mỹ hay không. Các chất đó là THC (Tetrahydrocannabino, thành phần của cây gai dầu, gây ảo giác cho người dùng), Vitamin E Acetate, và chất tạo mùi hương.Kết quả phân tích xác định một số sản phẩm có chứa Vitamin E Acetate.Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đang nghi ngờ Vitamin E Acetate trong thuốc lá điện tử dạng lỏng gây tổn thương phổi, và đang kiểm tra khả năng tương tác với các chất khác. Vitamin E Acetate là chất tương tự với dầu, có độ nhớt cao, nên khi đi vào hệ hô hấp sẽ bao phủ bề mặt tế bào phổi, gây ra tình trạng khó thở.Thành phần gai dầu (THC) liên quan đến 80% trường hợp tổn thương phổi do thuốc lá điện tử dạng lỏng ở Mỹ được xác định không xuất hiện trong sản phẩm của Hàn Quốc.Tính đến ngày 3/12 vừa qua, ở Mỹ đã có hơn 2.200 bệnh nhân bị tổn thương phổi nghiêm trọng và 48 người tử vong do sử dụng thuốc lá điện tử dạng lỏng.