Quỹ hợp tác liên Triều năm 2020 tăng 9% so với năm nay

Theo tài liệu giải thích ngân sách năm 2020 do Bộ Thống nhất công bố ngày 12/12, Quỹ hợp tác liên Triều trong năm sau có quy mô 1.205,6 tỷ won (1,015 tỷ USD), tăng 99,3 tỷ won (83,6 triệu USD) so với năm nay. Trong đó, ngân sách cho các dự án là 1.203 tỷ won (1,013 tỷ USD) và chi phí vận hành quỹ là 2,6 tỷ won (2,1 triệu USD).Cụ thể, ngân sách dành cho dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế, như liên kết tuyến đường sắt và đường bộ liên Triều, tăng từ 428,9 tỷ won (361,2 triệu USD) lên 489 tỷ won (412 triệu USD); dự án hợp tác trồng rừng để khôi phục hệ sinh thái bán đảo Hàn Quốc tăng từ 113,7 tỷ won (95,7 triệu USD) lên 127,5 tỷ won (107,3 triệu USD).Ngân sách cho các dự án xây dựng khu vực biên giới thành khu vực hòa bình cũng tăng gấp đôi từ 12,6 tỷ won (10,6 triệu USD) trong năm nay lên 26 tỷ won (21,8 triệu USD) năm sau.Bộ Thống Nhất giải thích Quỹ hợp tác liên Triều sẽ chủ yếu được dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng tương lai cho bán đảo Hàn Quốc, kiến thiết "kinh tế hòa bình", lan rộng và củng cố hòa bình cho nhân dân.Ngoài ra, ngân sách chung của Bộ Thống nhất là 218,6 tỷ won (hơn 184 triệu USD), giảm 1,3 tỷ won (1,09 triệu USD) so với năm nay, gồm 156,4 tỷ won (131,6 triệu USD) cho các dự án, 52,5 tỷ won (44,2 triệu USD) cho tiền lương và 9,7 tỷ won (8,16 triệu USD) cho các chi phí cơ bản.Bộ Thống Nhất còn lập ngân sách mới gồm 160 triệu won (135.000 USD) cho dự án cụ thể hóa tầm nhìn tương lai bán đảo Hàn Quốc, 520 triệu won (438.000 USD) cho dự án hỗ trợ giao lưu học thuật lĩnh vực Bắc Triều Tiên và thống nhất nhằm gây dựng nền tảng ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Bộ cũng đồng thời tăng ngân sách cho các sự kiện văn học thống nhất và diễn đàn hòa bình quốc tế.Ngân sách hỗ trợ để những người tị nạn miền Bắc tự lập, ổn định và hội nhập xã hội cũng được thành lập riêng. Trong đó, 1,17 tỷ won (985.000 USD) sẽ được dùng để đào tạo nghề nghiệp cho dân tị nạn miền Bắc. Ngân sách vận hành "Trung tâm văn hóa hợp nhất liên Triều" cũng tăng từ 2,07 tỷ won (1,7 triệu USD) lên 3,35 tỷ won (2,8 triệu USD).