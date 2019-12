Chính giới tiếp tục bước vào cuộc chiến về Luật bầu cử sửa đổi và dự luật cải cách Viện Kiểm sát

Photo : YONHAP News

Sau khi phê chuẩn dự thảo ngân sách năm 2020 ngày 10/12, Quốc hội Hàn Quốc chuẩn bị thông qua tiếp các dự luật trọng điểm đã được chỉ định thông qua nhanh. Tuy nhiên, chính giới đang rơi vào mâu thuẫn sâu sắc sau quá trình thông qua dự thảo ngân sách.Đảng Dân chủ đồng hành đang gây sức ép với đảng Hàn Quốc tự do để thông qua dự thảo Luật bầu cử sửa đổi và các dự luật cải cách Viện Kiểm sát. Đảng này tuyên bố sẽ mở phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 13/12 để thông qua các dự thảo cải cách và dân sinh.Trong khi đó, đảng Hàn Quốc tự do dự định đáp trả bằng cách đệ trình tranh luận không giới hạn, tức sử dụng quyền “filibuster”, quyền cản trở thông qua một đạo luật tại Quốc hội. Tuy nhiên, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán với đảng cầm quyền.Từ tối 11/12, đảng Hàn Quốc tự do đã tiến hành biểu tình phản đối thông đêm tại Quốc hội, quyết tâm ngăn chặn đảng Dân chủ đồng hành thông qua các dự luật trọng điểm. Đảng này chỉ trích dự thảo Luật bầu cử sửa đổi và dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng là nhằm kéo dài nhiệm kỳ cầm quyền cho Chính phủ đương nhiệm, qua đó cảnh báo sẽ tiến hành biểu tình quy mô lớn ngoài Quốc hội vào cuối tuần.Trong ngày 12/12, đảng Hàn Quốc tự do đã đề xuất kiến nghị luận tội Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki vì đã phối hợp với đảng cầm quyền và 4 đảng đối lập còn lại thông qua dự thảo ngân sách. Tuy nhiên, Đại diện đảng Shim Jae-chul vẫn để ngỏ khả năng sẽ đối thoại với đảng Dân chủ đồng hành vào phút chót .Chiều 12/12, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang đã triệu tập cuộc họp giữa Đại diện tại Quốc hội của ba đảng lớn là đảng Dân chủ đồng hành, Hàn Quốc tự do và Tương lai chính nghĩa. Các đảng đối lập còn lại là đảng Công lý, đảng Cộng hòa của chúng ta và đảng Hòa bình dân chủ đang lo ngại cơ chế phối hợp giữa đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành với 4 đảng đối lập (không bao gồm đảng Hàn Quốc tự do) sẽ lung lay nếu ba đảng lớn đạt được thỏa thuận về các dự luật trọng điểm vào phút chót.