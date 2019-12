Cục dự trữ liên bang Mỹ đóng băng lãi suất cơ bản

Photo : YONHAP News

Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã mở cuộc họp định kỳ của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC), quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ dự trữ liên bang (FFR), mức lãi suất cơ bản của chính sách tiền tệ, ở mức hiện hành 1,5-1,75%/năm.Như vậy, Mỹ đã đóng băng lãi suất sau ba lần liên tiếp hạ lãi suất cơ bản từ tháng 7 vừa qua. Mặc dù vẫn tồn tại nhiều yếu tố bất an như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, song xét tình hình kinh tế và điều kiện thị trường lao động tương đối ổn định, Washington được cho là không có lý do để thay đổi lãi suất cơ bản.Vào thời kỳ khủng hoảng tiền tệ toàn cầu, FED từng hạ lãi suất cơ bản tháng 12 năm 2008 xuống 0-0,25%. Sau đó, kinh tế hồi phục, Mỹ bắt đầu tăng lãi suất cơ bản lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2015, tiếp tục tăng một lần nữa trong năm 2016, ba lần trong năm 2017, và 4 lần trong năm ngoái.Tuy nhiên, do mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung và lo ngại kinh tế toàn cầu trì trệ, đồng thời chịu tác động từ chính sách lãi suất thấp của các nước lớn, cuối tháng 7 vừa qua, FED lại lần đầu hạ lãi suất. Đến tháng 9 và tháng 10, FED tiếp tục hạ lần lượt 0,25% lãi suất cơ bản.