Bắc Triều Tiên lên án Mỹ triệu tập cuộc họp Hội đồng bảo an

Rạng sáng 12/12 (giờ Hàn Quốc), Hội đồng bảo an đã mở cuộc họp theo yêu cầu của Mỹ, cảnh cáo miền Bắc ngừng các động thái khiêu khích. Các bên kêu gọi Bắc Triều Tiên ngừng khiêu khích và nên đưa ra một quyết định táo bạo, dù rất khó khăn.Đáp lại, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên chiều 12/12 đã ra thông cáo phản đối quyết liệt hành động của Mỹ. Miền Bắc lên án cuộc họp công khai của Hội đồng bảo an là hành vi khiêu khích mang tính thù địch. Bắc Triều Tiên cho rằng Mỹ đang ngày càng gia tăng áp lực với Bình Nhưỡng, và sẽ tuyệt đối không bỏ qua hành động này của Washington.Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho rằng việc Mỹ được phép phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà lại buộc miền Bắc ngừng thử nghiệm vũ khí là hành vi thể hiện bản chất tàn bạo và mưu đồ gỡ bỏ hoàn toàn vũ trang miền Bắc của Mỹ.Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng cũng tỏ ý định từ chối đối thoại với Washington. Bắc Triều Tiên cho rằng dù có đối thoại đi chăng nữa thì Mỹ cũng chẳng thể đề xuất bất cứ điều gì. Miền Bắc khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng các hành động đối phó tương ứng với bất cứ lựa chọn nào của Mỹ, vì nước này không còn gì để mất.Bắc Triều Tiên cho rằng Mỹ triệu tập cuộc họp Hội đồng bảo an lần này là một hành động ngu xuẩn, "gậy ông đập lưng ông". Điều này đã giúp Bình Nhưỡng quyết định lựa chọn hướng đi nào trong tương lai.