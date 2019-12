Hàn Quốc cử quan chức cấp tướng tới liên minh bảo vệ eo biển Hormuz

Photo : KBS

Phủ Tổng thống ngày 12/12 đã tổ chức cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong chủ trì .Tại đây, Phủ Tổng thống cho biết đã xem xét phương án bảo vệ người dân và tàu thuyền tại vùng biển lân cận eo biển Hormuz, đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì an ninh hàng hải khu vực này.Một quan chức Chính phủ cho biết Seoul đã quyết định "từng bước tham gia" liên minh bảo vệ tàu thuyền tại eo biển Hormuz theo đề nghị của Mỹ.Trong giai đoạn một, Hàn Quốc sẽ cử một tham mưu cấp tướng tới Bộ chỉ huy của liên minh "Sáng kiến an ninh hàng hải quốc tế" (IMSC) do Mỹ thành lập, ra mắt tháng trước tại Bahrain, nơi Hạm đội 5 của Mỹ đóng quân.Chính phủ quyết định chưa cử lực lượng hải quân Cheonghae (Thanh Hải) tham gia liên minh này, mà sẽ xem xét tình hình an ninh tại eo biển Hormuz, thảo luận lại nếu Mỹ yêu cầu cử binh lực chiến đấu.Quan chức trên giải thích Chính phủ đưa ra quyết định trên do không thể tiếp tục quay lưng với đề xuất liên tiếp từ Mỹ, và sau khi đã cân nhắc tổng hợp tình hình quan hệ với Iran.Washington đã cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công tàu chở dầu gần eo biển Hormuz hồi tháng 5 và tháng 6, yêu cầu các nước đồng minh thân cận tham gia liên minh quân sự nhằm đảm bảo an ninh hàng hải tại vùng biển này.