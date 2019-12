Một người trong độ tuổi lao động sẽ phải phụng dưỡng một người cao tuổi sau 50 năm nữa

Photo : KBS

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 13/12 công bố tài liệu "Xu hướng xã hội Hàn Quốc năm 2019", dự báo dân số trên 65 tuổi của Hàn Quốc sẽ tăng từ 14% năm 2017 lên 47% năm 2067.Hiện tại, cứ 6 người đang trong độ tuổi lao động phải phụng dưỡng một người cao tuổi, nhưng sau 50 năm nữa, một người trong độ tuổi lao động sẽ phải phụng dưỡng một người cao tuổi. Đây là tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới, do đó chi phí chăm sóc người cao tuổi của Hàn Quốc cũng ở mức cao nhất thế giới.Do dân số già tăng, tỷ lệ người cao tuổi trong số những người tử vong vì tai nạn giao thông đã tăng từ 35% năm 2012 lên 45% năm 2018. Cứ 100.000 dân lại có 25,6 người cao tuổi tử vong do tai nạn giao thông, cao gấp gần ba lần so với bình quân của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 8,8 người.Cách biệt tuổi thọ kỳ vọng giữa tầng lớp thu nhập cao và thu nhập thấp ngày một lớn hơn, cho thấy sự bất bình đẳng về sức khỏe trong xã hội. Chênh lệch tuổi thọ kỳ vọng giữa nhóm 20% dân số thu nhập thấp nhất với nhóm 20% thu nhập cao nhất là 6,24 tuổi năm 2004, tăng lên 6,48 tuổi năm 2017, và dự báo sẽ tiếp tục tăng thành 6,73 tuổi năm 2030.Mức độ hạnh phúc của sinh viên Hàn Quốc được thống kê là 6,1 điểm, tương đối thấp so với Trung Quốc là 7,5 điểm, Mỹ là 7,2 điểm.Tỷ lệ hộ gia đình một thành viên năm 2018 là 29%, xu hướng tăng đều đặn. Trong đó, 36% hộ có thu nhập dưới 2 triệu won (1.700 USD)/tháng.