Đạo luật Ủy nhiệm Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh vai trò hợp tác an ninh Hàn-Nhật

Hạ viện Mỹ ngày 11/12 (giờ địa phương) đã thông qua Đạo luật Ủy nhiệm Quốc phòng (NDAA) năm 2020. Trước đó, Hạ viện và Thượng viện đã tiến hành thảo luận trước về dự thảo Đạo luật, nên dự kiến quá trình thông qua tại Thượng viện trong tuần sau sẽ diễn ra suôn sẻ.Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng năm sau đánh giá quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, Hàn-Nhật là "thiết yếu" đối với hòa bình và ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đồng thời, hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật cũng là tối quan trọng để giải quyết các bài toán chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, an ninh trên biển, và tự do hàng hải.Đạo luật nhấn mạnh ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đều coi các chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo, vũ khí thông thường, và vũ khí sinh hóa của Bắc Triều Tiên là mối đe dọa chung với hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc. Mỹ coi hợp tác an ninh Hàn-Nhật là thiết yếu để duy trì hòa bình và ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, tăng cường lợi ích chung, đối phó với những mối lo ngại chung.Đạo luật cũng nhắc tới hiệp định chia sẻ thông tin quân sự Hàn-Nhật, Hàn-Mỹ-Nhật, nhấn mạnh những hiệp định này đóng vai trò quyết định đối với an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, và nhất định phải được duy trì.Mặc dù không trực tiếp nhắc đến "Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung" (GSOMIA) Hàn-Nhật, nhưng rõ ràng nội dung Đạo luật nhắm tới hiệp định này vì đề cập thời điểm ký kết là ngày 23/11/2016, chính là thời điểm Seoul và Tokyo ký GSOMIA.Đạo luật cũng nhấn mạnh an ninh Hàn-Mỹ-Nhật đang bị đe doạ bởi những mối uy hiếp chung, trong đó có Bắc Triều Tiên. Mỹ khuyến nghị tăng cường hợp tác an ninh Hàn-Nhật và ba bên, như tập trận quân sự chung, giao lưu cấp cao, chia sẻ thông tin.