Thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc cao gấp 26 lần Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 13/12 công bố tài liệu "Chỉ số thống kê tài chính Bắc Triều Tiên". Trong năm ngoái, Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Hàn Quốc đạt 36.790.000 won (31.450 USD), gấp 26 lần Bắc Triều Tiên là 1.430.000 won (1.222 USD). Chênh lệch thu nhập giữa người dân hai miền năm 2016 là 22 lần, 2017 là 23 lần.Tổng thu nhập quốc dân của Hàn Quốc là 1.898.452,7 tỷ won (1.622,6 tỷ USD), gấp 53 lần Bắc Triều Tiên là 35.895 tỷ won (30,7 tỷ USD). Năm 2017, cách biệt giữa hai nước là 45,3 lần. Năm 1990, chênh lệch GNI giữa hai miền chỉ dừng ở 5,7 lần, nhưng liên tục gia tăng kể từ đó.Năm ngoái, kinh tế Bắc Triều Tiên tăng trưởng -4,1%, thấp nhất kể từ mức -6,5% năm 1997. Xuất khẩu than đá, quặng sắt giảm rõ rệt do các biện pháp cấm vận của cộng đồng quốc tế.Tổng kim ngạch thương mại Bắc Triều Tiên đạt 2,84 tỷ USD năm 2018, giảm một nửa so với năm 2017, thấp nhất trong vòng 8 năm, và chỉ bằng 1/401 Hàn Quốc.Năm ngoái, sản lượng lương thực Bắc Triều Tiên đạt 4.560.000 tấn, giảm 140.000 tấn so với một năm trước. Sản lượng thủy sản đạt 710.000 tấn, giảm 170.000 tấn.Dân số Bắc Triều Tiên năm 2018 là 25.130.000 người, bằng khoảng một nửa Hàn Quốc. Tuổi thọ kỳ vọng của người dân miền Bắc là 66,5 tuổi với nam giới và 73,3 tuổi với nữ giới, lần lượt thấp hơn 13,2 và 12,4 tuổi so với Hàn Quốc.