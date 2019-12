Xuất khẩu của Nhật Bản sang Hàn Quốc từ tháng 7 đến tháng 10 tổn thất lớn

Photo : KBS News

Đã gần 6 tháng trôi qua kể từ khi Nhật Bản siết chặt xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao dùng trong sản xuất chíp bán dẫn, gồm nhựa nhiệt dẻo, khí ăn mòn, và chất cản màu, sang Hàn Quốc. Xuất khẩu từ Tokyo sang Seoul từ tháng 7 đến tháng 10 vừa qua giảm gấp đôi so với xuất khẩu của Hàn Quốc sang Nhật Bản trong cùng thời gian này.Theo Chính phủ Hàn Quốc và giới doanh nghiệp ngày 15/12, xuất khẩu của Nhật Bản sang Hàn Quốc từ tháng 7 đến tháng 10 đạt 1.643,3 tỷ yen (hơn 15 tỷ USD), giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong khi đó, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Nhật Bản cùng kỳ đạt 9,48 tỷ USD, giảm 7% so với một năm trước.Có thể nói, biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu của Tokyo sang Seoul đã ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu của Nhật Bản. Hàn Quốc vốn là nước xuất khẩu lớn thứ ba của Nhật Bản.Kể từ khi áp đặt biện pháp hạn chế xuất khẩu, xuất khẩu ba mặt hàng công nghệ cao của Tokyo sang Seoul rất thấp, song trên thực tế, Nhật Bản chậm cấp phép xuất khẩu không ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình sản xuất của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Nguyên nhân là do Chính phủ và giới doanh nghiệp đã hợp sức, nhanh chóng tìm nguồn cung thay thế, và bắt tay vào nội địa hóa vật liệu.Nói cách khác, việc Tokyo siết chặt xuất khẩu sang Seoul là cơ hội để Hàn Quốc nâng cao tính cạnh tranh về linh kiện, vật liệu, trang thiết bị. Nhờ đó, Hàn Quốc đã nhận thức được mức độ phụ thuộc vào các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản, trong lĩnh vực tăng trưởng nổi bật là ngành công nghiệp bán dẫn và màn hình tinh thể lỏng.Tháng 8 vừa qua, Chính phủ đã công bố đối sách tăng cường sức cạnh tranh về vật liệu, linh kiện và trang thiết bị, hỗ trợ toàn diện về tài chính, thuế, ngân sách cho ngành công nghiệp này trong nước, giúp tháo gỡ khó khăn cung cầu ngắn hạn và đưa ra đối sách đặc biệt để tăng cường sức cạnh tranh trung và dài hạn.Ngân sách hỗ trợ ngành công nghiệp vật liệu, linh kiện, trang thiết bị được tăng gấp đôi, từ 669,9 tỷ won (570 triệu USD) trong năm nay lên 1.278 tỷ won (1,08 tỷ USD) trong năm sau. Ngoài ra, Chính phủ cũng đảm bảo ngân sách cho các dự án mới như phát triển công nghệ tự chế tạo vật tư chiến lược.Dự kiến hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tổ chức "Đối thoại cấp Vụ trưởng về chính sách quản lý xuất khẩu" lần thứ 7 ngày 16/12. Đây là lần đầu tiên sau ba năm, hai nước nối lại sự kiện này.