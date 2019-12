Hàn Quốc đứng thứ 29 thế giới về an ninh lương thực

Photo : KBS

Theo "Chỉ số an ninh lương thực toàn cầu (GFSI) năm 2019" do cơ quan phân tích kinh tế "Economist Intelligence Unit" (EIU) thuộc tạp chí The Economist (Anh) công bố, Hàn Quốc đạt 73,6/100 điểm, đứng thứ 29 trong số 113 nước được điều tra.Xét theo nghĩa rộng, an ninh lương thực thể hiện khả năng tự cung cấp đầy đủ lương thực, cả về chất và lượng, cho người dân một quốc gia trong khoảng thời gian và địa điểm cần thiết. Xét theo nghĩa hẹp, an ninh lương thực là đảm bảo được lượng lương thực cần thiết khi nguy cấp.Hàn Quốc đạt 100 điểm tuyệt đối ở các hạng mục "Chương trình và chất lượng mạng lưới an toàn thực phẩm", "huy động vốn cho nông dân" và "tính ổn định". Tuy nhiên, Seoul lại bị đánh giá thấp ở các mục "thuế quan nông sản nhập khẩu" (9,5 điểm), và "chi tiêu Nhà nước về nghiên cứu và phát triển nông nghiệp" (18,4 điểm).Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn đứng thứ 61 về tài nguyên thiên nhiên và khả năng phục hồi. Đây là chỉ số đánh giá mức độ ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, yếu tố có thể tác động đến an ninh lương thực, và mức độ ô nhiễm tài nguyên thiên nhiên.Xếp thứ nhất thế giới về an ninh lương thực là Singapore, sau đó là Ireland, Mỹ. Việt Nam đạt 64,9 điểm, đứng thứ 54 trong số 113 nước, thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam đạt trên 75 điểm ở 8 hạng mục, như tính an toàn và chất lượng thực phẩm, khả năng tiếp cận tài chính của nông dân, tính ổn định của sản xuất nông nghiệp. Ngược lại, quốc gia này bị đánh giá thấp về chi tiêu Nhà nước cho nghiên cứu và phát triển nông nghiệp, năng lực thu mua thực phẩm.