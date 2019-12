Đàm phán dự thảo Luật bầu cử sửa đổi tiếp tục bế tắc

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang đã ngỏ ý đưa dự thảo Luật bầu cử sửa đổi lên phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 16/12. Tuy nhiên, sáng cùng ngày, đảng Hàn Quốc tự do đã không tham dự cuộc họp với Đại diện tại Quốc hội của đảng Dân chủ đồng hành và Tương lai chính nghĩa. Do các bên không đạt được nhất trí nên việc tổ chức phiên họp toàn thể Quốc hội cũng gặp khó khăn.Đảng Hàn Quốc tự do tuyên bố sẽ ngăn chặn tới cùng chính giới thông qua dự thảo Luật bầu cử sửa đổi và dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Từ 11 giờ sáng cùng ngày, hàng trăm nghị sĩ và đảng viên của đảng này đã tiến hành biểu tình tại Quốc hội, phản đối thông qua dự thảo Luật bầu cử sửa đổi.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành định bất chấp sự phản đối của đảng Hàn Quốc tự do, phối hợp với 4 đảng đối lập còn lại để thông qua dự thảo Luật bầu cử sửa đổi. Tuy nhiên, để đạt được nhất trí với 4 đảng đối lập cũng không hề dễ dàng.Xoay quanh cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, các đảng vẫn bất đồng ý kiến về phương án hạn chế số nghị sĩ này ở mức 30 ghế, và phương án cho phép những ứng cử viên thất bại với tỷ lệ sít sao trong cuộc bầu cử khu vực đắc cử thành nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với đảng. Đảng Dân chủ đồng hành chủ trương hạn chế số ghế nghị sĩ, không áp dụng chế độ còn lại, nhưng các đảng đối lập đang không chấp nhận. Do đó, nhiều khả năng dự thảo ban đầu của Luật bầu cử sửa đổi sẽ được trình lên phiên họp toàn thể.Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Lee In-young dự báo quá trình đàm phán với 4 đảng đối lập sẽ không dễ dàng, các bên sẽ phải thảo luận từ đầu. Đảng cầm quyền nhấn mạnh luôn để ngỏ cánh cửa đàm phán với cả đảng Hàn Quốc tự do và 4 đảng đối lập còn lại.Trong khi đó, Đại điện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Shim Jae-chul tuyên bố sẽ xem xét tham gia biểu quyết không ghi danh nếu dự thảo ban đầu của Luật bầu cử sửa đổi được trình lên phiên họp toàn thể Quốc hội.