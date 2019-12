Nga và Trung Quốc đề nghị Hội đồng bảo an giảm nhẹ cấm vận với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Triều leo thang do Bắc Triều Tiên để ngỏ khả năng khiêu khích chiến lược, Nga và Trung Quốc ngày 16/12 (giờ địa phương) đã lần đầu đệ trình dự thảo nghị quyết yêu cầu Hội đồng bảo an Liên hợp quốc giảm nhẹ cấm vận với miền Bắc.Theo hãng tin Reuters (Anh), trong dự thảo trên, hai nước tuyên bố sẽ cùng tham gia vào những nỗ lực nhằm thiết lập quan hệ Mỹ-Triều mới, củng cố lòng tin đôi bên, xây dựng bán đảo Hàn Quốc hòa bình bền vững; đồng thời hoan nghênh các cuộc đối thoại Mỹ-Triều ở mọi cấp độ. Dự thảo đề nghị Hội đồng bảo an gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu hải sản và hàng dệt may với Bình Nhưỡng, và lệnh trục xuất người lao động miền Bắc khỏi các nước thành viên.Dự thảo cũng đề nghị Hội đồng bảo an miễn trừ cấm vận cho "dự án hợp tác đường sắt, đường bộ liên Triều".Tháng 12 năm ngoái, hai miền Nam-Bắc đã tổ chức "Lễ khởi công kết nối và hiện đại hóa tuyến đường sắt, đường bộ Gyeongui và biển Đông" tại ga Panmun (thành phố Gaesung, miền Bắc). Hiện tại, hai bên cần nhập vật tư, trang thiết bị vào miền Bắc để bắt đầu xây dựng. Về nguyên tắc, nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an cấm các dự án hợp tác, đầu tư vào nước này.Trung Quốc và Nga lập luận cần dỡ bỏ cấm vận ở những lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân miền Bắc để cải thiện tình hình nhân đạo tại nước này.Dù nội dung cụ thể của dự thảo này chưa được tiết lộ, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhanh chóng đưa ra lập trường. Một quan chức cấp cao của cơ quan này nhấn mạnh thời điểm hiện nay chưa thích hợp để giảm nhẹ cấm vận với miền Bắc, trong bối cảnh nước này vẫn đang tiếp tục gia tăng căng thẳng, từ chối đàm phán phi hạt nhân hóa. Thay vào đó, các nước thành viên Liên hợp quốc cần tuân thủ chặt chẽ lệnh cấm vận với Bình Nhưỡng vì phi hạt nhân hóa toàn diện miền Bắc.