Chủ tịch Kim Jong-un viếng cung Thái dương Kumsusan

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/12 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un cùng các quan chức đảng Lao động miền Bắc đã tới viếng cung Thái dương Kumsusan, bày tỏ lòng thành kính trước bức tượng đồng của hai cố Chủ tịch miền Bắc là Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, nhân kỷ niệm 8 năm ngày mất của ông Kim Jong-il.Tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thăm này có hai Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Choe Ryong-hae, Pak Bong-ju, Thủ tướng Kim Jae-ryong, và các thành viên Bộ Chính trị Ủy ban trung ương đảng Lao động.KCNA cho biết Chủ tịch Kim cùng quan chức miền Bắc đã tuyên thệ sẽ tiếp tục đấu tranh, hoàn thành cuộc cách mạng "chủ thể" mà hai cố Chủ tịch miền Bắc đã mở ra, đưa Bắc Triều Tiên về thời đại của tự lực phục hưng và thịnh vượng.Tư tưởng "Juche" (Chủ thể) là hệ tư tưởng chính trong bộ máy miền Bắc từ trước tới nay, do cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, người khai sinh ra đất nước Bắc Triều Tiên, đưa ra lần đầu năm 1955, với nguyên lý triết học cơ bản "con người là chủ thể của mọi sự và quyết định mọi việc".Dư luận quốc tế đang hết sức quan tâm tới "hướng đi mới" mà Bắc Triều Tiên có thể sẽ công bố, trong bối cảnh thời hạn cuối năm cho đàm phán Mỹ-Triều mà nước này tự đặt ra đang đến gần. Tuy nhiên, nội dung đưa tin về chuyến thăm cung Thái dương Kumsusan không khác biệt nhiều so với mọi năm, không hàm chứa thông điệp đặc biệt nào của Chủ tịch Kim Jong-un về quan hệ Mỹ-Triều.Kể từ kỷ niệm một năm ngày mất của cố Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il năm 2012, ông Kim Jong-un năm nào cũng tới viếng cung Thái Dương Kumsusan, nơi đặt thi hài của ông và cha mình.Miền Bắc tổ chức lễ tưởng niệm quy mô lớn trong các đợt kỷ niệm một năm, hai năm, ba năm và năm năm. Tuy nhiên, do năm nay không phải là năm tròn, nên dự kiến nước này sẽ kỷ niệm ngày mất của cố Chủ tịch Kim Jong-il yên ắng hơn mọi năm.