Phủ Tổng thống khuyến nghị đội ngũ cố vấn chỉ giữ lại một nhà ở, bán các nhà còn lại

Photo : KBS News

Sau khi Chính phủ Hàn Quốc ngày 16/12 công bố đối sách ổn định thị trường bất động sản, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min đã khuyến cáo 11 cố vấn trong Phủ Tổng thống nếu không có lý do bất khả kháng thì chỉ nên giữ lại một nhà ở, bán các nhà còn lại tại các khu vực đầu cơ, như Seoul và các địa phương lân cận thủ đô, trong vòng 6 tháng tới.Kết quả điều tra mới đây của Liên minh vì công lý kinh tế Hàn Quốc (CCEJ) cho thấy giá thị trường căn hộ chung cư, căn hộ văn phòng kết hợp khách sạn của các cựu cố vấn và cố vấn đương chức Phủ Tổng thống đã tăng bình quân 40% trong ba năm qua, trong đó có 10 người có giá trị nhà ở tăng hơn 900 triệu won (727.800 USD).Phủ Tổng thống đặt ra thời hạn 6 tháng tức là kết quả thực hiện khuyến nghị sẽ thể hiện trong kết quả kê khai tài sản định kỳ vào tháng 3 năm sau. Tổng cộng 11 người trong Phủ Tổng thống có trên hai nhà ở thuộc đối tượng của khuyến nghị này, trong đó có cả Cố vấn Kinh tế Lee Ho-seung, Cố vấn về các vấn đề dân sinh Kim Jo-won.Dù Phủ Tổng thống cho biết đây chỉ là một khuyến nghị, nhưng dự kiến sẽ trở thành một tiêu chuẩn khi tuyển dụng đội ngũ thư ký Phủ Tổng thống, và có thể tác động tới các ban ngành hữu quan khác của Chính phủ.Tuy nhiên, một số ý kiến chỉ trích khuyến nghị này chỉ là một đối sách mang tính hình thức. Trong ba năm qua, 11 người trong Phủ Tổng thống đã được hưởng lời lớn từ giá trị bất động sản tăng cao. Dù bây giờ họ bán nhà đi, thì vẫn sẽ được hưởng chênh lệch lớn.Phủ Tổng thống cho biết Chánh Văn phòng Noh sẽ chủ trì cuộc họp để nhận định những lý do bất khả kháng không thể bán nhà. Một số ý kiến chỉ trích đối sách này sẽ không mang lại hiệu quả, do không có tiêu chuẩn rõ ràng.