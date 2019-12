Nợ hộ gia đình tăng cao hơn thu nhập

Photo : YONHAP News

Theo số liệu công bố ngày 17/12 của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, tính tới tháng 3 năm nay, giá trị tài sản bình quân hộ gia đình Hàn Quốc đạt 431.910.000 won (370.640 USD). Trong khi đó, nợ bình quân hộ gia đình đạt 79.100.000 won (67.900 USD), tăng 2.400.000 won (2.060 USD) so với năm ngoái (3,2%).Ngược lại, thu nhập bình quân năm của hộ gia đình đạt 58.280.000 won (50.000 USD), chỉ tăng 2,1% so với một năm trước. Tỷ lệ tăng nợ hộ gia đình cao hơn tỷ lệ tăng thu nhập được phân tích là do ảnh hưởng từ nợ bất động sản.Xét theo độ tuổi, mức nợ của nhóm tuổi 40, nhóm có tỷ lệ mua nhà ở cao, đạt 106.890.000 won (91.750 USD), tăng 5,7% so với một năm trước. Mức nợ của nhóm dưới 30 tuổi thấp nhất, đạt 32 triệu won (27.500 USD). Tuy nhiên, do chuyển từ nhà ở thuê theo tháng hay thuê trọn gói sang mua nhà, nên tỷ lệ tăng nợ ở nhóm tuổi này đạt 23,4%, cao nhất trong các nhóm tuổi.Các hộ gia đình thu nhập cao chiếm phần lớn tổng nợ hộ gia đình. 20% nhóm hộ gia đình thu nhập cao nhất chiếm tới 44,8% tổng nợ, trong khi 20% nhóm hộ gia đình thu nhập thấp nhất chỉ chiếm gần 4,1%.Do Nhà nước mở rộng hỗ trợ, trong năm nay, bất bình đẳng thu nhập đã cải thiện hơn so với năm ngoái. Chênh lệch giữa nhóm 20% hộ gia đình thu nhập cao nhất và nhóm 20% hộ gia đình thu nhập thấp nhất đã giảm từ 6,96 lần của năm ngoái xuống 6,54 lần trong năm nay, mức thấp nhất kể từ khi Hàn Quốc thay đổi tiêu chuẩn thống kê liên quan năm 2011.