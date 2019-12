Hàn Quốc và Việt Nam hợp tác hỗ trợ phụ nữ và con cái gia đình đa văn hóa hồi hương

Photo : YONHAP News

Trung tâm chính sách nhân quyền Liên hợp quốc Hàn Quốc (KOKUN) ngày 17/12 cho biết đã tổ chức hội thảo chuyên đề về phương án hỗ trợ phụ nữ kết hôn với nam giới Hàn Quốc đã hồi hương và con cái gia đình Hàn-Việt đang sống tại Việt Nam ngày 12/12 vừa qua tại thành phố Hải Phòng. Hội thảo có sự tham gia của các quan chức địa phương thuộc cơ quan tư pháp, tòa án, công an, Sở Giáo dục và đào tạo, và Hội liên hiệp phụ nữ.Nhân kỷ niệm thành lập "Trung tâm Việt-Hàn chung tay chăm sóc" ở thành phố Hải Phòng, KOKUN đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội liên hiệp phụ nữ thành phố. Đây là cơ quan giúp đỡ những phụ nữ kết hôn với nam giới Hàn Quốc đã hồi hương và con cái gia đình Hàn-Việt đang sinh sống ở Việt Nam, do Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc và tập đoàn ô tô Hyundai tài trợ. Trước Hải phòng, "Trung tâm Việt-Hàn chung tay chăm sóc" đã được đặt tại thành phố Cần Thơ.Trước khi diễn ra hội thảo, KOKUN và Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hải Phòng đã tiến hành đợt khảo sát từ ngày 6/9 đến 31/10 đối với 145 phụ nữ Việt Nam đã chia tay chồng người Hàn và đang cư trú ở thành phố Hải Phòng, phỏng vấn chuyên sâu 14 cô dâu Việt hồi hương và hai người là ông bà đang nuôi dạy con cái gia đình Việt-Hàn ở thành phố Hải Phòng.Kết quả cho thấy đa số phụ nữ hồi hương đều chia tay chồng trước khi lấy được quốc tịch Hàn Quốc, và tất cả đều chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Điều này không chỉ khiến những phụ nữ hồi hương khó có thể tự lập và tái hôn, mà còn ảnh hưởng tới việc nuôi dạy và chăm sóc sức khỏe cho con cái. Đa số trẻ em gia đình Hàn-Việt đều chưa được đăng ký khai sinh hay đăng ký cư trú.KOKUN và các cơ quan chức năng Việt Nam đều có chung nhận định cần nhanh chóng đưa ra đối sách hỗ trợ thủ tục ly hôn, khởi nghiệp, tìm việc làm cho phụ nữ hồi hương, cũng như bảo hộ về y tế, giáo dục cho con cái của họ.Đặc biệt, Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng dự định sẽ cho phép con cái gia đình Việt-Hàn đến lớp mẫu giáo và tiểu học mà không cần có giấy khai sinh. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy có tới 54,3% phụ nữ hồi hương đã tái hôn với nam giới Việt Nam, nên cần tiếp cận thận trọng hơn trong việc hỗ trợ con cái.Theo kết quả khảo sát thực trạng gia đình đa văn hóa do Bộ Phụ nữ và gia đình thực hiện, có 92.414 cặp vợ chồng Hàn-Việt trên toàn Hàn Quốc. Trong đó, 18.324 cặp (19,8%) hiện đã ly hôn.