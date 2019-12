Chủ tịch Quốc hội chuẩn bị đề xuất dự luật về giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang đã lập xong dự luật về giải pháp bồi thường cho các nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến, chuẩn bị kêu gọi chính giới đồng đề xuất lên Quốc hội.Nội dung dự luật là thành lập "Quỹ Tưởng nhớ, hòa giải và tương lai" từ nguồn đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp và người dân hai nước Hàn-Nhật, chi trả tiền an ủi cho các nạn nhân.Cụ thể, các nạn nhân đã được Tòa án tối cao ra phán quyết khi nhận tiền an ủi từ Quỹ Tưởng nhớ sẽ coi như từ bỏ quyền khởi kiện Chính phủ hay doanh nghiệp Nhật Bản lên Tòa án. Các nạn nhân chưa kết thúc phiên tòa có thể nhận tiền an ủi với điều kiện là rút lại đơn kiện. Việc Quỹ Tưởng nhớ chi trả tiền an ủi cho nạn nhân được coi là "thanh toán nợ tự nguyện cho bên thứ ba".Một số tổ chức dân sự đang phản đối mạnh mẽ những nội dung trên, cho rằng với dự luật này, Chính phủ Nhật Bản sẽ được "miễn tội", không cần xin lỗi các nạn nhân nữa.Đối tượng được nhận tiền an ủi từ Quỹ Tưởng nhớ là các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, không bao gồm các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui. Điều này dự kiến sẽ làm dấy lên phản đối quyết liệt từ các tổ chức dân sự liên quan tới nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến.