Mã vùng sẽ không còn trên số chứng minh thư nhân dân

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 17/12 cho biết từ tháng 10 sang năm, Bộ sẽ sửa đổi hệ thống đánh số chứng minh thư nhân dân, xóa mã vùng ở phía đuôi và thay thế bằng số ngẫu nhiên, nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của người dân chặt chẽ hơn.Từ năm 1975 tới nay, số chứng minh thư nhân dân có tổng cộng 13 chữ số, gồm ngày tháng năm sinh, giới tính và mã vùng. Như vậy, trong thời gian tới, mã vùng đứng sau mã số chỉ giới tính sẽ được thay thế bằng dãy số ngẫu nhiên.Thời gian qua, đã có nhiều tranh cãi cho rằng gắn mã số chỉ khu vực địa phương, thành phố, quận, huyện vào số chứng minh thư thể hiện phân biệt đối xử với một số khu vực, địa phương xuất thân nhất định.Trước đây, từng có trường hợp phải thay đổi số chứng minh thư nhân dân của người tị nạn Bắc Triều Tiên, vì dãy số này được gắn mã vùng riêng biệt.Trong phiên thanh tra công tác điều hành Nhà nước của Bộ Hành chính và an toàn, nhiều ý kiến còn chỉ ra rằng nếu biết được ngày sinh và quê quán của một người nào đó thì sẽ dễ dàng đoán được số chứng minh thư của họ.Bộ Hành chính và an toàn giải thích đã chọn phương án trên trong nhiều phương án cải cách số chứng minh thư nhân dân để tránh gây tình trạng hỗn loạn trong xã hội, và hạn chế chi phí phát sinh cho các cơ quan sử dụng số chứng minh thư như cơ quan Nhà nước, bệnh viện, ngân hàng, các công ty bảo hiểm.Bộ sẽ sửa đổi Quy tắc thi hành Luật Chứng minh thư nhân dân vào nửa đầu năm sau, thêm chức năng gắn số tự động vào hệ thống số chứng minh thư thế hệ mới đang xây dựng, để áp dụng hệ thống số chứng minh nhân dân mới từ tháng 10 sang năm.