KOTRA dự doán xuất khẩu Hàn Quốc năm sau tăng 3%

Photo : KBS News

Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) ngày 18/12 công bố báo cáo "Triển vọng xuất khẩu và thay đổi môi trường kinh tế toàn cầu năm 2020". Theo đó, xuất khẩu của Hàn Quốc trong năm nay ước tính đạt 540,2 tỷ USD, giảm 10,7% so với năm ngoái.Trước đó, Hiệp hội thương mại Hàn Quốc (KITA) cũng công bố triển vọng xuất khẩu năm nay là 543 tỷ USD, giảm 10,2% so với năm ngoái.Xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm 12 tháng liên tiếp, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tích lũy từ đầu năm tới tháng 11 là âm 10,7%.KOTRA dự đoán nhờ hiệu ứng cơ sở (Base Effect) của năm nay, xuất khẩu các mặt hàng chủ lực và mặt hàng tăng trưởng mới năm sau sẽ tăng khoảng 3% so với năm nay, vượt mốc 550 tỷ USD.Kết quả trên là tổng hợp ý kiến của 789 nguồn thông tin từ người mua hàng và lãnh đạo doanh nghiệp, do nhân viên của KOTRA thu thập trên toàn thế giới.Xét theo từng khu vực, ngoại trừ Nhật Bản, xuất khẩu sang Bắc Mỹ, Trung Quốc và các thị trường mới dự đoán sẽ tăng. Cụ thể, xuất khẩu sang Trung Quốc trong năm tới sẽ khắc phục tình trạng trì trệ do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung năm nay, tăng 2,1%. Xuất khẩu sang các thị trường lớn như châu Âu và Mỹ tăng lần lượt 5,7% và 4,2%. Xuất khẩu sang các thị trường mới như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN, 3,5%), Ấn Độ (8,1%), Trung Nam Mỹ (1,1%), Trung Đông (3,1%), Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS, 2,9%), châu Phi (6,4%), cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi.Xét theo từng lĩnh vực, xuất khẩu máy móc, tàu và chíp bán dẫn dự kiến sẽ tăng, trong bối cảnh các nước mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ đang mở rộng đầu tư cơ sở hạ tầng, và các nước châu Âu, Nga đang tập trung phát triển khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Tuy nhiên, các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu sẽ gặp nhiều khó khăn do nguồn cung khí đá phiến (shale gas) giá rẻ và tỷ trọng nhiên liệu sinh học tăng.Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc cho biết sẽ tăng cường hệ thống hỗ trợ, đa dạng hóa cơ cấu xuất khẩu, xúc tiến các chiến lược dự án tạo việc làm toàn cầu, và giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến ra thị trường nước ngoài.