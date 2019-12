Hàn Quốc có thể sẽ cử lực lượng Cheonghae tới eo biển Hormuz đầu năm 2020

Photo : YONHAP News

Nhiều khả năng Chính phủ Hàn Quốc sẽ cử lực lượng hải quân Cheonghae (Thanh Hải) tới eo biển Hormuz đầu năm sau.Hormuz là một eo biển hẹp, rộng khoảng 50 km, nằm giữa bán đảo Ả-rập và Iran. Đây là con đường biển duy nhất để đi từ vịnh Ba Tư qua vịnh Oman ra biển Ả-rập. Các quốc gia dầu mỏ lớn như Iran, Iraq, Kuwait, Ả-rập Xê-út, và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất có đường bờ biển gần với eo biển này. Sau một loạt các vụ tấn công tàu chở dầu xung quanh vùng biển này, Mỹ đã khởi xướng thành lập liên minh bảo vệ eo biển Hormuz, lấy tên là "Sáng kiến an ninh hàng hải quốc tế” (IMSC), và kêu gọi các nước đồng minh thân cận cử binh lính tham gia liên minh.Nguồn tin quân đội ngày 18/12 cho biết tàu khu trục Wang Geon (DDH-II, 4.400 tấn) chở lực lượng hải quân Cheonghae đợt 31 sẽ rời cảng Busan cuối tháng này để bàn giao nhiệm vụ với tàu Kang Gam Chan chở lực lượng Cheonghae đợt 30, đang làm nhiệm vụ trên vùng biển vịnh Aden.Dự kiến tàu Wang Geon sẽ tới vịnh Aden vào trung tuần tháng 1 năm sau, bàn giao nhiệm vụ với tàu Kang Gam Chan từ tháng 2, thực thi nhiệm vụ tác chiến chống hải tặc, hộ tống tàu thuyền.Một số ý kiến trong Chính phủ cho rằng có khả năng Hàn Quốc sẽ đổi khu vực tác chiến của tàu Wang Geon sang eo biển Hormuz, sau khi cân nhắc yêu cầu tham gia liên minh bảo vệ eo biển này của Mỹ, cũng như mục tiêu tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, phối hợp trong chính sách Bắc Triều Tiên, đàm phán chia sẻ chi phí quân sự.Ngày 12/12, Phủ Tổng thống đã mở cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) do Chánh văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong chủ trì, xem xét phương án đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế để bảo vệ người dân và tàu thuyền của Hàn Quốc, cũng như đảm bảo an ninh biển tại khu vực eo biển Hormuz.Bộ Quốc phòng cho biết vẫn chưa có quyết định cụ thể có cử lực lượng Cheonghae tới eo biển Hormuz hay không.Năm nay là năm thứ 10 Hàn Quốc cử lực lượng Cheonghae tới làm nhiệm vụ chống hải tặc trên vịnh Aden, kể từ lần đầu tiên ngày 13/3/2009. Trong một thập kỷ, lực lượng này đã làm tốt nhiệm vụ xua đuổi hải tặc, hộ tống tàu thuyền, hỗ trợ an toàn hàng hải trên vịnh Aden, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Hàn Quốc. Tới nay, lực lượng Cheonghae đã hộ tống hơn 21.000 tàu đi qua vùng biển này, 21 lần tác chiến chống hải tặc thành công.