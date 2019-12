Quy mô tuyển dụng nhân lực người nước ngoài năm 2020 duy trì mức 56.000 người

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 18/12 đã mở cuộc họp của Ủy ban Chính sách nguồn nhân lực người nước ngoài lần thứ 27, công bố kế hoạch tuyển dụng và quản lý nhân lực người nước ngoài năm 2020, do Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Noh Hyeong-ouk chủ trì.Theo kế hoạch, trong số 56.000 lao động người nước ngoài trong năm tới, số lao động nhập cảnh Hàn Quốc lần đầu là 44.0000 người, tăng 1.000 người so với năm nay, lao động tái nhập cảnh là 12.000 người, giảm 1.000 người.Lao động tái nhập cảnh là những người từng làm việc tại Hàn Quốc với visa dành cho lao động không có chuyên môn (E-9), sau đó về nước rồi lại sang làm việc tại nơi đã làm trước đây. Đối tượng này có thể lưu trú tối đa 9 năm 8 tháng.Đối với ngành chế tạo, dù nhu cầu đăng ký tuyển dụng lao động người nước ngoài có giảm, song Chính phủ vẫn quyết định giữ nguyên quy mô cho phép tuyển dụng như năm ngoái vì nhu cầu này có thể sẽ tăng sau khi chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng được áp dụng.Những doanh nghiệp chế tạo quy mô dưới 300 người, đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động nội địa mà vẫn cần bổ sung nhân lực do áp dụng chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng, nếu trình kế hoạch giảm thời gian làm việc sẽ được Chính phủ cho phép tuyển dụng thêm 20% nhân lực so với hạn mức tuyển dụng theo từng nơi làm việc.Chính phủ cũng cho biết sẽ bố trí lao động người nước ngoài đúng với nhu cầu tuyển dụng của từng ngành nghề để giảm bớt tình trạng tuyển dụng người cư trú bất hợp pháp.Xét theo từng lĩnh vực, quy mô tuyển dụng lao động người nước ngoài trong ngành chế tạo là nhiều nhất với 40.700 người. Tiếp đó là ngành nông nghiệp, công nghiệp chăn nuôi với 6.400 người, đánh bắt hải sản là 3.000 người, xây dựng là 2.300 người, dịch vụ là 100 người.Đặc biệt, để giải quyết vấn đề tuyển dụng người cư trú bất hợp pháp trong ngành xây dựng, Chính phủ dự định mở rộng cấp thẻ điện tử thể hiện đầy đủ thông tin tư cách cư trú của lao động người nước ngoài tại tất cả các công trình xây dựng công.Chánh Văn phòng Noh Hyeong-ouk cho biết tình trạng người cư trú bất hợp pháp gia tăng gần đây đang cướp đi cơ hội việc làm cho tầng lớp yếu thế trong nước, làm đảo lộn trật tự thị trường lao động. Do đó Chính phủ sẽ tiếp tục xúc tiến phương án đối phó mạnh mẽ ở các cấp chính quyền.