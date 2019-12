Hàn Quốc được đánh giá là nước có bình đẳng giới hàng đầu châu Á

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Chỉ số bất bình đẳng giới" (GII) do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) khảo sát với 189 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, năm nay Hàn Quốc tiếp tục đứng thứ 10 thế giới về bình đẳng giới, và là nước có bình đẳng giới tốt nhất khu vực châu Á.Bộ Phụ nữ và gia đình ngày 18/12 cho biết chỉ số bất bình đẳng giới của Hàn Quốc năm nay là 0,058 điểm. Nếu chỉ số GII của một nước bằng 0 tức là nước đó hoàn toàn bình đẳng về giới, bằng 1 tức là bất bình đẳng giới. Nước có điểm số thấp và vị thứ cao được đánh giá là nước bình đẳng giới.Xét theo từng hạng mục, tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế của phụ nữ Hàn Quốc đã tăng từ 52,2% lên 52,8%. Tỷ lệ nghị sĩ là nữ giới chiếm 17%, tỷ lệ nữ giới có trình độ học vấn cấp trung học cơ sở trở lên đạt 89,8%, tương tự số liệu năm ngoái.Tỷ lệ bà mẹ tử vong trong quá trình mang thai và sinh con trên 100.000 trẻ sơ sinh cũng duy trì như năm ngoái. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh ở độ tuổi thanh thiếu niên đã giảm từ 1,6 người xuống còn 1,4 người.Năm nay, Thụy Sĩ là nước đứng đầu thế giới về bình đẳng giới với 0,037 điểm. Thụy Điển và Đan Mạch đồng hạng hai với 0,04 điểm. Theo sau đó lần lượt là Hà Lan (0,041 điểm) và Na Uy (0,044 điểm). Tại châu Á, sau Hàn Quốc là Singapore đứng thứ 11 (0,065 điểm), Nhật Bản thứ 23 (0,099 điểm) và Trung Quốc thứ 39 (0,163 điểm).Ngoài ra, chỉ số phát triển giới (GDI) của Hàn Quốc cũng được xếp trong nhóm 3, tương tự năm ngoái. GDI là chỉ số chênh lệch giới, được xếp hạng từ nhóm 1 đến 5.GDI của Hàn Quốc tương đối thấp được phân tích là do chênh lệch về mức thu nhập giữa nam và nữ. Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của nam giới là 50.241 USD, của nữ giới là 23.228 USD.Ngoài ra, theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) gần đây, Hàn Quốc có chỉ số chênh lệch giới tính (GGI) xếp thứ 108 trên tổng số 153 nước trên thế giới. Đánh giá của WEF có phần chênh lệch so với đánh giá của UNDP do khác biệt trong cách tính.GII và GDI được đưa vào "Báo cáo phát triển con người năm 2019" của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), công bố ngày 12/12 vừa qua.