Hơn 1,3 triệu người nước ngoài trên 15 tuổi cư trú tại Hàn Quốc

Photo : KBS News

Theo số liệu công bố ngày 19/12 của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, tính tới tháng 5 năm nay, có 1.323.000 người nước ngoài trên 15 tuổi đang cư trú trong nước, tăng 22.000 người so với năm ngoái.Người nước ngoài trên 15 tuổi thường trú tại Hàn Quốc từng đạt 964.000 người trong năm điều tra đầu tiên 2012, sau đó liên tục gia tăng, tới năm 2014 vượt mức 1 triệu người, và tiếp tục xu hướng tăng trong năm nay.Trong số đó, người nước ngoài có việc làm đạt 863.000 người, giảm 21.000 người (-2,4%) so với năm ngoái. Tỷ lệ tuyển dụng lao động nước ngoài đạt 65,3%, giảm 2,7%.Cục thống kê quốc gia phân tích số lượng người nước ngoài có việc làm giảm là do lượng du học sinh tăng, trong khi lao động hợp đồng ngắn hạn, nhóm có tỷ lệ tuyển dụng cao, lại giảm, đặc biệt với đối tượng người Trung Quốc gốc Hàn. Cùng với đó là ảnh hưởng từ nền kinh tế, như ngành xây dựng, chế tạo và khai thác khoáng sản đình trệ.Về mức lương của người lao động nước ngoài, tỷ lệ lao động có mức lương từ 2 triệu đến 3 triệu won (1.720 đến 2.580 USD) tăng từ 49% lên 51,3%. Lao động có mức lương trên 3 triệu won (trên 2.580 USD) tăng từ 12,7% lên 16,7%. Ngược lại, lao động từ 1 triệu đến dưới 2 triệu won (860 đến dưới 1.720 USD) giảm từ 34,1% xuống 27,2%.Tuy nhiên, tỷ lệ lao động người nước ngoài tham gia các loại hình bảo hiểm còn tương đối thấp. Chỉ có 33,8% tham gia bảo hiểm tuyển dụng, giảm 1,8%, 65% tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, tăng 2,6%, 23% tham gia lương hưu, tăng 2,4%, 73,9% tham gia bảo hiểm y tế, tăng 0,6% so với năm ngoái.