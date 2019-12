Đặc phái viên Mỹ thảo luận với Trung Quốc về chính sách Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Chiều 19/12, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đã bắt đầu chuyến thăm Bắc Kinh, nhằm thảo luận về chính sách miền Bắc với quan chức Chính phủ Trung Quốc.Người đồng cấp phía Trung Quốc dự kiến là Thứ trưởng Ngoại giao La Chiếu Huy, tân Đặc phái viên về vấn đề bán đảo Hàn Quốc.Bộ Ngoại giao Mỹ công bố mục đích của chuyến thăm này là duy trì cơ chế phối hợp quốc tế trong vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.Ngày 16/12 (giờ địa phương), Trung Quốc và Nga đã trình lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết đề nghị nới lỏng cấm vận với miền Bắc. Do đó, có thể trong chuyến thăm lần này, ông Biegun sẽ thuyết phục Bắc Kinh tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong cấm vận với miền Bắc.Trước khi thăm Trung Quốc, ông Biegun đã phát biểu sẽ gặp gỡ quan chức miền Bắc "bất cứ lúc nào". Giới phân tích nhận định có thể Đặc phái viên Mỹ sẽ thử tổ chức tiếp xúc với quan chức miền Bắc trong thời gian thăm Bắc Kinh.Hãng hàng không Koryo Bắc Triều Tiên sẽ có chuyến bay định kỳ tới Bắc Kinh chiều 19/12.Mỹ đang vừa tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm tạo đột phá, vừa gây sức ép với miền Bắc, để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự nếu Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa.Phía Trung Quốc lập luận rằng mối lo ngại của Bắc Triều Tiên về cấm vận là hoàn toàn chính đáng, qua đó đề xuất giảm nhẹ cấm vận với miền Bắc và chuyển sang cơ chế đàm phán hạt nhân 6 bên.Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là hết thời hạn đàm phán Mỹ-Triều "cuối năm nay" mà Bắc Triều Tiên đề ra. Do vậy, các nước liên quan đang gấp rút có nhiều động thái tích cực nhằm tạo chuyển biến mới trong thời gian còn lại.