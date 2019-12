Thành lập Ban hội thẩm xem xét nghĩa vụ phê chuẩn công ước ILO của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động ngày 19/12 cho biết Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã thành lập xong Ban hội thẩm, đánh giá kết quả thực hiện nghĩa vụ của Seoul, quy định trong Chương 13 "Thương mại và phát triển bền vững" của Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-EU.Chương 13 quy định Hàn Quốc có nghĩa vụ nỗ lực phê chuẩn các công ước quan trọng của Tổ chức lao động thế giới (ILO). Ban hội thẩm gồm ba người, một đại diện của Hàn Quốc, một của EU và một người từ nước thứ ba, sẽ chính thức làm việc từ ngày 30/12.Đại diện phía Hàn Quốc là Giáo sư Lee Jae-min thuộc hệ Cao học Luật - Đại học quốc gia Seoul. Là chuyên gia về luật pháp quốc tế, ông Lee từng đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn về các vấn đề thương mại, như quy chế xuất khẩu của Nhật Bản đối với Hàn Quốc. Đại diện phía EU là Giáo sư Laurence Boisson de Chazournes, Đại học Geneva (Thụy Sĩ). Đại diện của nước thứ ba là luật sư người Mỹ Thomas Pinansky.Ban hội thẩm sẽ phải trình báo cáo về các hạng mục khuyến nghị trong vòng 90 ngày kể từ khi thành lập. Từ nay tới 10/1 năm sau, các tổ chức lao động, doanh nghiệp Hàn Quốc có thể trình ý kiến lên Ban hội thẩm. Nếu báo cáo của Ban hội thẩm được thông qua, Ủy ban Thương mại và phát triển bền vững Hàn-EU sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các hạng mục khuyến nghị của Hàn Quốc.Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc cho biết Chính phủ sẽ tích cực giải trình với Ban hội thẩm về những nỗ lực của Seoul trong việc phê chuẩn những công ước quan trọng của ILO.Hàn Quốc chính thức trở thành thành viên ILO năm 1991, nhưng trong số 8 công ước quan trọng của tổ chức này, Seoul vẫn chưa phê chuẩn Công ước số 87 về tự do hiệp hội và bảo vệ quyền được tổ chức, Công ước số 98 về quyền tổ chức và thương lượng tập thể, Công ước số 29 và 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức.Tháng 12 năm ngoái, EU nhận định Hàn Quốc chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phê chuẩn các công ước quan trọng của ILO, được quy định trong FTA, qua đó đề nghị tiến hành tham vấn song phương, quy trình giải quyết tranh chấp đầu tiên theo Chương 13 FTA.Tuy nhiên, quá trình tham vấn đã kết thúc hồi tháng 3 năm nay mà không đạt được thành quả, nên tới tháng 7, EU đã đệ trình thành lập Ban hội thẩm, quy trình giải quyết tranh chấp tiếp theo.Nếu Ban hội thẩm kết luận Seoul thiếu nỗ lực phê chuẩn các công ước quan trọng của ILO, thì Hàn Quốc sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới vi phạm điều khoản liên quan đến lao động trong FTA. Một số chuyên gia cảnh báo EU có thể lợi dụng điều này để áp dụng những biện pháp bất lợi đối với Hàn Quốc ở lĩnh vực thương mại.Tháng 5 năm nay, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ bắt tay thực hiện quy trình phê chuẩn ba công ước số 87,98 và 29 của ILO, và đã trình lên Quốc hội dự thảo phê chuẩn cùng dự thảo sửa đổi Luật quan hệ lao động. Tuy nhiên, phe đối lập, chủ yếu là đảng Hàn Quốc tự do, cho rằng vẫn còn sớm để phê chuẩn các công ước này.Các chuyên gia nhận định tình hình có thể thay đổi sau cuộc Tổng tuyển cử tháng 4 năm sau, khi bầu xong Quốc hội khóa XXI.