Nhóm Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ đề xuất dỡ bỏ cơ sở hạt nhân miền Bắc theo từng bước

Photo : KBS News

Các Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc đảng đối lập Dân chủ đã đề xuất với Tổng thống Donald Trump về đàm phán phá dỡ theo từng bước cơ sở hạt nhân ở Yongbyon, tỉnh Bắc Pyongan, Bắc Triều Tiên.Trong văn bản gửi Tổng thống Trump, 8 Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, gồm cả những nghị sĩ thuộc ban lãnh đạo Thượng viện, bày tỏ lo ngại rằng đàm phán Mỹ-Triều có nguy cơ thất bại do miền Bắc có thể sẽ gia tăng khiêu khích. Qua đó, nhóm Thượng nghị sĩ đề xuất phương án phá dỡ có kiểm chứng cơ sở hạt nhân ở Yongbyon và các cơ sở hạt nhân khác của Bắc Triều Tiên.Phương án vô hiệu hóa toàn bộ cơ sở hạt nhân ở Yongbyon đã được Bình Nhưỡng đề xuất tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai ở Hà Nội hồi tháng 2 vừa qua.Do đó, các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đề nghị Tổng thống Trump thảo luận cả vấn đề dỡ bỏ cơ sở này trong quá trình đàm phán Mỹ-Triều.Tổng thống Trump hiện vẫn giữ lập trường nhất quán về nguyên tắc đàm phán "thỏa thuận lớn" (big deal), tức là sẽ không giảm nhẹ cấm vận cho đến khi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn.Nhiều phân tích cho rằng các Thượng nghị sĩ phe đối lập đã hé mở không gian đàm phán với Bắc Triều Tiên cho Tổng thống Trump .Đặc biệt, các Thượng nghị sĩ này cảnh báo phát ngôn mạnh mẽ của Tổng thống Trump là miền Bắc sẽ mất tất cả nếu gia tăng khiêu khích có thể tăng nguy cơ nổ ra chiến tranh.Nhóm Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cũng đề cập tới chuyến công du ba nước Hàn-Trung-Nhật của Đặc phái viên phụ trách vấn đề Bắc Triều Tiên thuôc Bộ Ngoại giao Stephen Biegun, hối thúc Chính phủ Tổng thống Donald Trump nghiêm túc thực hiện kế hoạch ngoại giao trước khi quá muộn.Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực ngoại giao, nhóm Thượng nghị sĩ cũng yêu cầu Chính phủ siết chặt các biện pháp răn đe, trừng phạt miền Bắc thỏa đáng, và tăng cường các quan hệ đồng minh, duy trì tư thế sẵn sàng đối phó.Ngoài ra, các Thượng nghị sĩ còn đề xuất phương án kết hợp các cuộc đàm phán Mỹ-Triều do Washington dẫn dắt với đàm phán liên Triều do Seoul chủ trì, góp phần tác động đến quyết định của Bình Nhưỡng về phi hạt nhân hóa.