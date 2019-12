Hàn Quốc điều tra thực trạng nghiện game năm 2020

Photo : YONHAP News

Từ năm sau, Hàn Quốc sẽ tiến hành nghiên cứu và điều tra thực trạng nghiện game trong nước, nhằm xem xét áp dụng “Bảng phân loại quốc tế các loại bệnh mới nhất" (gọi tắt là ICD-11) của Tổ chức thế giới (WHO), trong đó chứng nghiện game được xếp vào nhóm các bệnh rối loạn hành vi.Sáng 20/12, Hội đồng Nhà nước và tư nhân xem xét áp dụng phân loại mới của WHO về bệnh nghiện game đã mở cuộc họp lần thứ 5, công bố kế hoạch nghiên cứu. Ba lĩnh vực nghiên cứu trong kế hoạch là phân tích căn cứ xếp loại bệnh nghiện game, tiến hành điều tra thực trạng trong nước, và phân tích tác động từ việc áp dụng Bảng phân loại mới của WHO.Trước tiên, Hàn Quốc sẽ xem xét căn cứ khoa học trong và ngoài nước liên quan tới Bảng phân loại mới của WHO, quá trình ra quyết định và căn cứ liên quan của WHO. Tiếp đó, Seoul sẽ tiến hành điều tra về tình hình và đặc điểm của các nhóm đối tượng nghiện game trong nước, dựa vào tiêu chuẩn chẩn đoán của WHO.Trong dự thảo sửa đổi ICD-11 của WHO, ba triệu chứng của bệnh nghiện game gồm suy giảm khả năng kiểm soát mức độ chơi game, ưu tiên chơi game hơn các hoạt động thường ngày khác, và không thể dừng chơi game bất chấp các hệ quả tiêu cực. Nếu một người có các triệu chứng này từ 12 tháng trở lên sẽ được coi là mắc bệnh nghiện game.Các nội dung nghiên cứu và điều tra trên sẽ được triển khai ngay từ đầu năm sau. Bộ Y tế và phúc lợi, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch sẽ chỉ định đơn vị nghiên cứu và cơ quan đồng tiến hành.Tháng 5 năm nay, Tổ chức y tế thế giới đã chính thức xếp chứng nghiện game vào nhóm các bệnh rối loạn hành vi. Tuy nhiên, giới doanh nghiệp game, y tế, giáo dục trong nước có nhiều ý kiến trái chiều về việc áp dụng phân loại mới của WHO. Do đó, Hội đồng Nhà nước và tư nhân đã được thành lập để thảo luận phương án giải quyết. Có 22 người trong hội đồng, gồm 14 ủy viên tư nhân đại diện cho các tầng lớp xã hội và 8 ủy viên Chính phủ.