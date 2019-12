Photo : YONHAP News

Tham dự một sự kiện do nhật báo Kukmin tổ chức ngày 19/12, ứng cử viên Thủ tướng Chung Sye-kyun phát biểu để thay đổi nền chính trị, không thể không sửa đổi Hiến pháp, luật pháp cơ bản của quốc gia.Ngày 26/3 năm ngoái, khi ông Chung còn giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Tổng thống Moon Jae-in đã đề xuất dự thảo sửa đổi Hiến pháp với nội dung thu hẹp quyền hạn của Tổng thống. Tuy nhiên, phiên biểu quyết dự thảo ngày 26/5 cùng năm đã thất bại do số nghị sĩ tham gia bỏ phiếu chỉ đạt 114 người, không đủ điều kiện biểu quyết là 192 người.Khi đó, ông Chung phát biểu "ngọn lửa" sửa đổi Hiến pháp vẫn chưa tắt, Quốc hội sẽ đưa ra dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong thời gian sớm nhất, dựa trên thỏa thuận với chính giới.Trong bài diễn thuyết ngày 19/12, ông Chung nhấn mạnh xã hội Hàn Quốc đang rơi vào mâu thuẫn chưa từng thấy, chính trị phải đóng vai trò giải tỏa mâu thuẫn này. Ông Chung nhận định nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng rối ren trong Quốc hội là do sửa đổi chế độ khu vực bầu cử. Nhiệm vụ cấp thiết hiện nay là sửa đổi Hiến pháp và "quy luật cuộc chơi" một cách công bằng.Bên cạnh đó, ứng cử viên Thủ tướng nhấn mạnh chính trị phải giúp giải quyết yêu cầu, vấn đề nan giải cho người dân. Tuy nhiên, nền chính trị Hàn Quốc hiện nay lại không làm đúng vai trò này. Đất nước sẽ không thể phát triển bền vững khi mâu thuẫn xã hội lên tới đỉnh điểm như hiện tại.Ngày 17/12, Tổng thống Moon Jae-in đã trực tiếp công bố quyết định tiến cử cựu Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun làm Thủ tướng. Đây là lần đầu tiên một người xuất thân Chủ tịch Quốc hội được chỉ định vào vị trí này.