Hàn Quốc trao trả hai thuyền viên tàu cá gặp nạn cho Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

10 giờ sáng 19/12, máy bay tuần tra của Hải quân Hàn Quốc đã phát hiện một chiếc tàu cá của Bắc Triều Tiên đang trôi dạt ở vị trí cách cảng Geojin (huyện Goseong, tỉnh Gangwon) 213 km về hướng Đông, cách đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển (NLL) 16 km về hướng Nam.Tàu Hải quân Hàn Quốc đã kiểm tra và xác định tàu cá của miền Bắc gặp nạn do hỏng động cơ.Hai thuyền viên người miền Bắc trên chiếc tàu gặp nạn đã được Cơ quan cảnh sát biển khu vực biển phía Đông bàn giao cho tàu tuần tra của Bắc Triều Tiên vào 12 giờ 40 phút trưa 21/12 tại đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển.Ban đầu, khi được phát hiện, hai thuyền viên miền Bắc cho biết muốn quay về nước. Nhưng do điều kiện thời tiết xấu, hai người này đã được đưa lên tàu tuần tra của cảnh sát biển Hàn Quốc tại hiện trường. Sau đó, cơ quan chức năng hai miền Nam-Bắc đã chọn thời gian và địa điểm để bàn giao hai thuyền viên này cho phía Bắc Triều Tiên.Được biết, tàu cá trên đã bị chìm do sóng lớn trong quá trình được tàu tuần tra của cảnh sát biển Hàn Quốc lai dắt.