Khách du lịch người Trung Quốc đến Hàn Quốc theo diện cá nhân cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 22/12 cho biết kể từ ngày 1/1 đến 17/12 năm nay, có tổng cộng 406.487 người Trung Quốc đăng ký xin thị thực cá nhân, vượt xa con số 365.908 người của cả năm 2018.Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thượng Hải phụ trách khu vực đồng bằng Trường Giang, một trong những khu vực phát triển kinh tế nhất Trung Quốc, gồm thành phố Thượng Hải, tỉnh Chiết Giang và tỉnh Giang Tô. Đây là nơi thẩm định và cấp thị thực trong năm nhiều nhất trong các cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc trên toàn thế giới. Trong đó, hơn 90% thị thực được cấp phục vụ cho mục đích du lịch tự do.Thời điểm Bắc Kinh thực hiện biện pháp trả đũa để phản đối Seoul cho đặt tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc năm 2017, số đơn xin cấp thị thực tại Tổng lãnh sự ở Thượng Hải đạt 264.278 đơn, giảm một nửa so với năm 2016, .Số đơn đăng ký xin visa trong năm nay tăng 11,1% so với năm ngoái và tăng 53,8% so với năm 2017.Có thể thấy, mức độ "trả đũa" THAAD đang giảm dần ở Trung Quốc. Người dân Trung Quốc đang có xu hướng chuyển từ du lịch theo đoàn sang du lịch cá nhân. Hiện tượng này cũng tương tự ở các địa phương khác của Trung Quốc.Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông), thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) đều tiếp nhận nhiều đơn xin cấp thị thực cá nhân hơn năm 2016.Trong năm nay, tổng số đơn xin cấp thị thực cá nhân ở tất cả các cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc tại Trung Quốc đạt 1.401.923 đơn, gần bằng con số năm 2016 là 1.588.326 đơn.Dư luận đánh giá xu thế hồi phục tập trung vào khách du lịch cá nhân như trên sẽ giúp nâng cao chất lượng ngành công nghiệp du lịch Hàn Quốc.Giới doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng lượng khách du lịch người Trung Quốc sẽ tăng hơn nữa trong thời gian tới nếu tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật ngày 23/12, Bắc Kinh nới lỏng biện pháp trả đũa, cho phép bán các gói sản phẩm du lịch trực tuyến, mở lại tour du lịch bằng du thuyền.