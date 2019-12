Trung Quốc trục xuất nữ phục vụ người Bắc Triều Tiên tại thành phố Đan Đông

Photo : YONHAP News

Hết thời hạn trục xuất những lao động Bắc Triều Tiên làm việc tại nước ngoài theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, các quán ăn miền Bắc tại thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã lần lượt đóng cửa từ ngày 20/12.Một nguồn tin giáp biên giới Trung-Triều cho biết chính quyền cấp trên đã ra thông báo chỉ thị cho hồi hương những nữ phục vụ tại quán ăn miền Bắc ở nội ô thành phố Đan Đông.Theo Nghị quyết số 2397 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, thời hạn trục xuất lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài là ngày 21/12.Những quán ăn do Trung Quốc và miền Bắc hợp tác vẫn được mở cửa, nhưng chỉ có nhân viên người Trung Quốc phục vụ.Tuy nhiên, những lao động Bắc Triều Tiên có visa du lịch đang làm việc tại các nhà máy ở Đan Đông vẫn chưa có dấu hiệu rút về nước.Cơ quan chính quyền Trung Quốc nhiều lần khẳng định sẽ thực thi nghiêm túc nghị quyết của Hội đồng bảo an. Tuy nhiên, gần đây, Trung Quốc và Nga đã trình lên Hội đồng bảo an dự thảo nghị quyết giảm nhẹ cấm vận với miền Bắc.Trong khi đó, Bắc Triều Tiên cũng đang có những động thái đưa lao động bị trục xuất khỏi các nước thành viên Liên hợp quốc sang Trung Quốc làm việc. Trong quá trình ký hợp đồng với Bắc Kinh, Bình Nhưỡng được cho là đã đề nghị gửi 10.000 lao động sang Trung Quốc trong năm tới.Cơ quan chính quyền Trung Quốc ước tính khoảng 3.000 trên 80.000 lao động miền Bắc đã lên đường về nước.