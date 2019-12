Chính phủ Hàn Quốc lần đầu thua kiện trong vụ tranh chấp với nhà đầu tư nước ngoài

Photo : YONHAP News

Năm 2018, Hàn Quốc đã lần đầu thua kiện trong một vụ tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với Chính phủ một nước (ISD).Năm 2010, nhóm chủ nợ gồm Ngân hàng Woori và Công ty quản lý tài sản Hàn Quốc (KAMCO) định bán lại công ty Daewoo Electronics, tiền thân là công ty điện tử Daewoo, từng là một trong ba hãng điện tử hàng đầu của Hàn Quốc, cho gia tộc Dayyani của Iran.Gia tộc này đã nộp phí hợp đồng là 57,8 tỷ won (49,8 triệu USD). Nhưng sau đó, nhóm chủ nợ đã hủy hợp đồng với lý do tổng quy mô đầu tư ghi trong cam kết không khớp với số vốn cần thiết. Gia tộc Iran đã đòi lại số tiền phí trên, nhưng nhóm chủ nợ của công ty Daewoo Electronics từ chối hoàn trả, cho rằng Dayyani phải chịu trách nhiệm về việc hủy hợp đồng.Năm 2015, gia tộc Iran khởi kiện Chính phủ Hàn Quốc lên Trung tâm quốc tế giải quyết tranh chấp đầu tư (ICSID), căn cứ vào Hiệp định bảo hộ đầu tư Hàn-Iran. Tháng 6 năm ngoái, ICSID ra phán quyết, yêu cầu Chính phủ hoàn trả tiền hợp đồng và tiền lãi phát sinh do chậm trễ hoàn trả là 73 tỷ won (62,9 triệu USD).Tháng 7 năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đã kháng cáo lên Tòa án cấp cao Anh, đề nghị ICSID hủy phán quyết trên, lập luận rằng công ty quản lý tài sản của nhóm chủ nợ không phải là cơ quan Nhà nước, và khoản tiền hợp đồng gia tộc Iran đã nộp không thể coi là tiền đầu tư. Do vậy, đây đơn thuần chỉ là tranh chấp pháp lý giữa gia tộc Iran với nhóm chủ nợ của Daewoo Electronics, không thuộc phạm vi tranh chấp giữa nhà đầu tư quốc tế với Chính phủ một nước.Tuy nhiên, lập luận này của Seoul không được chấp thuận. Tòa án cấp cao Anh cho rằng căn cứ Hiệp định bảo hộ đầu tư Hàn-Iran, khái niệm "đầu tư" và "nhà đầu tư" có hàm nghĩa rất rộng, nên phải coi Dayyani là "nhà đầu tư" rót vốn vào Hàn Quốc, nên vụ kiện này thuộc phạm vi ISD.Chính phủ Hàn Quốc sẽ thảo luận phương án hoàn trả số tiền hợp đồng khi đó mà nhóm chủ nợ đang giữ. Có thể Chính phủ sẽ phải dùng tiền thuế của người dân để trả khoản lãi phát sinh thêm trong thời gian kháng kiện bất thành. Ủy ban giám sát tài chính (FSC) cho biết sẽ thảo luận với nhóm chủ nợ xem bên nào sẽ gánh khoản tiền này.