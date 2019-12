Chính giới bắt đầu tranh luận không giới hạn về dự thảo Luật bầu cử sửa đổi

Photo : YONHAP News

Dự thảo Luật bầu cử sửa đổi, được đảng Dân chủ đồng hành và 4 đảng đối lập nhỏ (không bao gồm đảng Hàn Quốc tự do) thống nhất, đã được trình lên phiên họp toàn thể Quốc hội tối 23/12.Trước đó, các nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do đã tập trung trước cửa phòng họp và Văn phòng Chủ tịch Quốc hội, yêu cầu không tổ chức phiên họp. Kết quả là cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ tối 23/12, muộn hơn một tiếng so với kế hoạch ban đầu.Các nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do đã yêu cầu tranh luận không giới hạn về thời hạn kết thúc khóa họp Quốc hội bất thường. Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang nhấn mạnh vấn đề này không thuộc phạm vi tranh luận không giới hạn, vốn chỉ áp dụng để cản trở một dự luật. Sau đó, các nghị sĩ đã tiến hành biểu quyết và quyết định khóa họp Quốc hội bất thường sẽ kéo dài tới hết ngày 25/12.Sau đó, 22 dự thảo đi kèm dự toán ngân sách năm 2020 đã được trình lên phiên họp toàn thể, nhưng đảng Hàn Quốc tự do triển khai "chiến thuật câu giờ" bằng cách trình dự thảo sửa đổi. Quốc hội phải mất 30 phút để thông qua một dự thảo. Rốt cuộc, chỉ có hai dự thảo được thông qua, sau đó Chủ tịch Moon Hee-sang phải thay đổi trình tự, chính thức đưa dự thảo Luật bầu cử sửa đổi lên phiên họp toàn thể. Ngay lập tức, đảng Hàn Quốc tự do đệ trình tranh luận không giới hạn về dự thảo này.Đây là lần đầu tiên Quốc hội Hàn Quốc tiến hành tranh luận không giới hạn về một dự luật, kể từ đợt tranh luận về dự thảo Luật phòng chống khủng bố năm 2016. Khi đó, phiên thảo luận đã kéo dài 192 tiếng. Dự kiến phiên tranh luận lần này sẽ kéo dài tới hết đêm 25/12. Từ ngày 26/12, khóa họp Quốc hội bất thường mới sẽ bắt đầu.Trong ngày tranh luận không giới hạn thứ hai hôm 24/12, đảng Dân chủ đồng hành và 4 đảng đối lập nhỏ nhấn mạnh sửa đổi Luật bầu cử là cần thiết để áp dụng cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, và chỉ trích mạnh mẽ hành động cản trở dự luật của đảng Hàn Quốc tự do. Đặc biệt, đảng Dân chủ đồng hành cảnh báo sẽ tố giác đảng Hàn Quốc tự do theo Luật Quốc hội trong trường hợp đảng này sử dụng thủ đoạn để cản trở lịch trình phiên họp toàn thể Quốc hội. Đảng cầm quyền tuyên bố sẽ quyết tâm thông qua lần lượt các dự luật trọng điểm, đã được chỉ định thông qua nhanh tại Quốc hội.Đảng Hàn Quốc tự do chỉ ra rằng dự thảo Luật bầu cử sửa đổi mà đảng cầm quyền và 4 đảng đối lập nhỏ nhất trí có nhiều điểm không thỏa đáng, và tuyên bố sẽ tố giác Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang vì lạm dụng chức quyền.Nếu một dự luật được đưa ra tranh luận không giới hạn thì sẽ tự động được tiến hành biểu quyết trong khóa họp Quốc hội tiếp theo. Do đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và 4 đảng đối lập nhỏ dự kiến sẽ xúc tiến biểu quyết dự thảo Luật bầu cử sửa đổi ngày 26/12 và các dự luật cải cách Viện Kiểm sát trong những ngày tiếp theo.