Số chuyến bay và vận tải biển quốc tế của Bắc Triều Tiên giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 24/12 đưa tin các chuyến bay và vận tải biển quốc tế của Bắc Triều Tiên trong năm nay đã giảm mạnh so với năm ngoái.Trang web theo dõi đường bay thời gian thực "Flightradar24" cho biết số chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Bắc Triều Tiên Air Koryo trong năm 2019 là 892 chuyến, giảm 70 chuyến so với năm ngoái.Từ đầu năm nay, Air Koryo bắt đầu khai thác đường bay mới tới Trung Quốc gồm Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh), Ma Cao và Tế Nam (tỉnh Sơn Đông). Tuy nhiên, tháng 8 năm nay, miền Bắc đã ngừng khai thác chuyến bay tới Đại Liên và Tế Nam. Chuyến bay tới Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh) cũng đã ngừng hoạt động dù trước đó vận hành khá ổn định. Đây là nguyên nhân khiến tổng số chuyến bay của Bắc Triều Tiên giảm.Trước thời điểm các nghị quyết cấm vận miền Bắc của cộng đồng quốc tế có hiệu lực, Air Koryo đã khai thác các đường bay đến hơn 10 thành phố của 6 nước. Tuy nhiên, hiện tại, hãng hàng không miền Bắc chỉ đang vận hành chuyến bay tới Bắc Kinh, Thượng Hải, Ma Cao và Vladivostok (Nga).Bên cạnh đó, các chuyến vận tải biển của miền Bắc cũng giảm nhiều so với năm 2018. Theo kết quả phân tích của Ủy ban thỏa thuận về kiểm tra Nhà nước tại cảng biển khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (Tokyo MOU), số lượng tàu vận tải của Bắc Triều Tiên đã qua kiểm soát an toàn trong năm nay chỉ có 50 chiếc (đã loại trừ trường hợp kiểm tra trùng lặp), giảm 35% so với năm ngoái.Mặc dù Ủy ban này không tiến hành kiểm soát an toàn với tất cả tàu thuyền, song kết quả trên cho thấy số lượng tàu thuyền vận tải đến cảng quốc tế của miền Bắc trong năm nay đã giảm đáng kể.VOA phân tích mặc dù có nhiều thông tin cho rằng gần đây Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đang tăng cường hợp tác, song các biện pháp cấm vận của cộng đồng quốc tế vẫn đang tác động khá lớn tới miền Bắc.