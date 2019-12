Photo : YONHAP News

Thư viện quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành phân tích dữ liệu từ 948 thư viện công cộng trên toàn quốc từ tháng 1 tới tháng 11 năm nay. Kết quả cho thấy cuốn "Kim Ji-young 1982" tiếp tục là cuốn sách được người dân mượn đọc nhiều nhất trong năm nay, tương tự năm 2018.Đứng thứ hai là tiểu thuyết "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya" (Miracles of the Namiya General Store) của tác giả Nhật Bản Higashino Keigo. Thứ ba là cuốn "Nhiệt độ của ngôn ngữ" (The Temperature of Language) của tác giả Lee Ki-joo, thứ 4 là cuốn "Lời hứa không thể đảo ngược" (The Irreversible Promise) của tác giả Yakumaru Gaku, thứ 5 là cuốn tùy bút "Tôi muốn chết nhưng muốn ăn Tteokbokki" (I want to die but I want to eat Tteokbokki) của tác giả Baek Se-hui.Ở thể loại văn học, 48,4% người dân mượn sách văn học Hàn Quốc, 20,4% mượn văn học Anh Mỹ, 11,2% mượn văn học Nhật Bản.Đứng thứ nhất trong danh sách các cuốn sách ngoài lĩnh vực văn học là cuốn "Bạn đúng" (You're Right) của tác giả Jung Hye-sin, một chuyên gia về thần kinh. Tiếp theo là cuốn "Sapiens: Lược sử về loài người" (Sapiens: A Brief History of Humankind) của tác giả người Israel Yuval Noah Harari.Thư viện quốc gia Hàn Quốc cho biết trong số những người mượn sách, phụ nữ ngoài 40 tuổi chiếm 19%, phụ nữ ngoài 30 tuổi chiếm 15%. Thời điểm mượn sách nhiều nhất trong năm là tháng 1 (gần 9,3 triệu đơn mượn sách).