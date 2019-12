Thêm một ca khúc của BTS đạt trên 200 triệu lượt xem Youtube

Photo : YONHAP News

Công ty giải trí Big Hit Entertainment, công ty quản lý của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), ngày 24/12 công bố tính tới 8 giờ 35 phút tối 23/12, video ca khúc "I NEED YOU" của nhóm đã đạt hơn 200 triệu lượt xem trên trang Youtube."I NEED U" là ca khúc chủ đề trong mini album "Hoa dạng niên hoa, phần 1" của BTS, phát hành năm 2015. Trong video, 7 chàng trai BTS đã thể hiện khả năng diễn xuất thuyết phục, lột tả những cảm xúc bấp bênh của tuổi trẻ.Đây là ca khúc đầu tiên của BTS chiếm vị trí số một trong các chương trình ca nhạc của các đài truyền hình mặt đất Hàn Quốc sau khi ra mắt, có thể coi là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của nhóm. Ca khúc này cũng góp mặt trong "Top 100 ca khúc nổi bật của thập kỷ" do Billboard công bố tháng trước.Tới nay, BTS đã sở hữu tổng cộng 14 video nhạc đạt hơn 200 triệu lượt xem trên Youtube, trong đó có ca khúc "DNA" với hơn 800 triệu lượt xem, kỷ lục cao nhất của một nghệ sĩ Hàn Quốc.