Chính phủ phê chuẩn kế hoạch đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ lĩnh vực khoa học kỹ thuật

Photo : YONHAP News

Hội đồng tư vấn Tổng thống về khoa học và công nghệ (Presidential Advisory Council on Science and Technology) ngày 23/12 đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban thẩm định lần thứ 8, phê chuẩn "Kế hoạch thúc đẩy đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ lần thứ 4".Kế hoạch do Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm soạn thảo gồm phương hướng chính sách thúc đẩy đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ nay tới năm 2023.Nội dung trọng tâm của kế hoạch là tăng cường chiến lược đầu tư về công nghệ nền tảng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhằm nuôi dưỡng các doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu. Cụ thể, Chính phủ chỉ định 20 lĩnh vực đầu tư gồm trí tuệ nhân tạo (AI); dữ liệu lớn (big data); công nghệ chia sẻ, lưu trữ dữ liệu đám mây (cloud); internet vạn vật (IoT); mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G); công nghệ thực tế ảo (VR) và tăng cường thực tế ảo (AR); công nghệ in ba chiều (3D); chíp bán dẫn thông minh; nhà máy thông minh; rô-bốt thông minh; ô tô tự lái; công nghệ chuỗi khối (blockchain); vật liệu công nghệ cao; chăm sóc sức khỏe thông minh; trang trại thông minh; mô hình kinh doanh O2O (kết nối trực tuyến và ngoại tuyến); năng lượng tái tạo; thành phố thông minh; công nghệ tài chính (Fintech); và máy bay mini không người lái (drone). Chính phủ sẽ đầu tư trên 200 tỷ won (172 triệu USD) mỗi năm để hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D) các lĩnh vực này đến năm 2023.Kế hoạch còn có nội dung xây dựng 30.000 nhà máy thông minh để tăng cường sức cạnh tranh ngành chế tạo; đẩy mạnh đào tạo nhân lực công nghệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; thiết lập cơ chế "cầu nối công nghệ" (Tech-Bridge) liên kết các doanh nghiệp để áp dụng những thành quả nghiên cứu và phát triển của Chính phủ vào thực tiễn.Cuộc họp của Ủy ban thẩm định cùng ngày cũng thông qua "Kế hoạch phát triển công nghệ năng lượng lần thứ 4" về chiến lược đầu tư R&D cho công nghệ năng lượng từ nay tới 2028. Mục tiêu của kế hoạch này là thúc đẩy các ngành công nghiệp mới như điện năng lượng mặt trời và năng lượng gió, tăng cường sức cạnh tranh trong thị trường công nghiệp năng lượng, đạt hiệu quả kinh tế 57.000 tỷ won (gần 49 triệu USD).Chính phủ dự kiến sẽ công bố "Kế hoạch phát triển công nghệ năng lượng năm 2020", phản ánh kế hoạch phát triển công nghệ năng lượng lần thứ 4, vào trung tuần tháng 1 năm sau.Ngoài ra, cuộc họp còn thông qua "Kế hoạch tổng hợp về đào tạo khoa học công nghệ ngành nông, lâm nghiệp và thực phẩm lần thứ ba", với mục tiêu nâng cao trình độ khoa học công nghệ các lĩnh vực này lên 84,6% đối với quốc gia sở hữu công nghệ tốt nhất. Đồng thời, cuộc họp cũng thảo luận tình hình xúc tiến "Đối sách đổi mới và chiến lược đầu tư R&D cho vật liệu, linh kiện, trang thiết bị" để đối phó với biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao của Nhật Bản.