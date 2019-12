Chính giới tiếp tục tranh luận không giới hạn dự thảo Luật bầu cử sửa đổi trong ngày Giáng sinh

Photo : YONHAP News

Trong ngày nghỉ lễ Giáng sinh 25/12, chính giới Hàn Quốc vẫn tiếp tục tranhluận không giới hạn (tức sử dụng quyền “filibuster”, quyền cản trở thông qua mộtđạo luật tại Quốc hội) về dự thảo Luật bầu cử sửa đổi. Trước đó, phiên tranh luậnkhông giới hạn được bắt đầu từ lúc 9 giờ 50 phút tối ngày 23/12.Các nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành tập trung nhấn mạnh về việc cần thiếtthông qua dự thảo sửa đổi Luật bầu cử, cũng như các dự luật đã được chỉ địnhthông qua nhanh khác là dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao vềtham nhũng, điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cánhsát, để hoàn thành sớm bài toán cải cách Viện Kiểm sát.Các nghị sĩ đảng đối lập Hàn Quốc tự do lại chỉ trích mạnh mẽ Chủ tịch Quốchội Moon Hee-sang đang thông đồng với Phủ Tổng thống, phá hủy chủ nghĩa dân chủcủa Hàn Quốc.Nghị sĩ đảng Công lý thì đổ trách nhiệm cho Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự doHwang Kyo-ahn, chỉ trích việc ông này biểu tình tuyệt thực ngoài Quốc hội để phảnđối các dự luật.Phiên tranh luận không giới hạn lần này sẽ kéo dài tới 12 giờ đêm ngày25/12, thời điểm kết thúc khóa họp bất thường Quốc hội. Đảng Dân chủ đồng hànhđã yêu cầu triệu tập khóa họp bất thường mới từ ngày 26/12.Một dự luật đã được đưa ra tranh luận không giới hạn sẽ tự động được biểuquyết trong phiên họp toàn thể của khóa họp mới. Do đó, đảng Dân chủ đồng hànhcùng 4 đảng đối lập nhỏ có ý định mở phiên họp toàn thể vào chiều ngày 26/12 đểtiến hành biểu quyết dự thảo Luật bầu cử sửa đổi.Tiếp đó, đảng cầm quyền sẽtrình lên phiên họp toàn thể Quốc hội các dự thảo đã được chỉ định thông quanhanh khác, như dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về thamnhũng. Trong khi đó, đảng Hàn Quốc tự do tuyên bố sẽ tiếp tục cản trở các dự luậtnày bằng cách đệ trình tranh luận không giới hạn. Tình hình đối đầu tại Quốc hộidự kiến sẽ kéo dài tới hết năm 2019.