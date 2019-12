Xuất khẩu bia Nhật Bản sang Hàn Quốc giảm 99% trong tháng 11

Photo : YONHAP News

Do ảnh hưởng từ phong trào tẩy chay hàng hóa Nhật Bản vẫn đang tiếp diễn tại Hàn Quốc, trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu bia của Nhật Bản sang Hàn Quốc tiếp tục giảm mạnh.Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 26/12 công bố tài liệu "Thống kê thương mại tháng 11", theo đó xuất khẩu bia sang Hàn Quốc trong tháng trước đạt 69,6 triệu yen (635.300 USD), giảm 99,1% so với cùng kỳ năm ngoái.Tháng 11 năm 2018, xuất khẩu bia Nhật Bản sang Hàn Quốc từng đạt 816,9 triệu yen (7,4 triệu USD).Xét theo tổng dung tích bia xuất khẩu, lượng xuất khẩu trong tháng 11 năm ngoái đạt 8.260.738 lít, nhưng tới tháng 11 vừa qua chỉ đạt 55.060 lít. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu bia tháng 11 đã cải thiện hơn so với xuất khẩu "0 yen" trong tháng 10.Tương tự, xuất khẩu mỳ ăn liền Nhật Bản sang Hàn Quốc, từng đạt 0 yen trong tháng 10, đã tăng lên 900.000 yen (8.200 USD) trong tháng 11.Xuất khẩu rượu gạo sang Hàn Quốc tăng từ 2,5 triệu yen (22.800 USD) trong tháng 10 lên 23,64 triệu yen (USD) trong tháng 11. Xuất khẩu rượu soju tăng từ 750.000 yen tháng 10 lên 7,67 triệu yen (USD) tháng 11.Bên cạnh đó, theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu khí ăn mòn, một trong ba mặt hàng vật liệu sử dụng trong sản xuất chíp bán dẫn bị Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu sang Seoul, đạt 46,93 triệu yen (428.370 USD), giảm 93,5% so với cùng kỳ năm ngoái.