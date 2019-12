Chính giới kết thúc phiên tranh luận không giới hạn về dự thảo Luật bầu cử sửa đổi

Photo : YONHAP News

Phiên tranh luận không giới hạn (tức sử dụng quyền “filibuster”, cản trở thông qua một đạo luật tại Quốc hội) về dự thảo Luật bầu cử sửa đổi đã kết thúc vào 0 giờ ngày 26/12, sau hơn 50 tiếng tranh luận.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành dự kiến sẽ triệu tập phiên họp toàn thể của khóa họp Quốc hội mới vào ngày 27/12, thay vì ngày 26/12 như dự tính ban đầu, bởi ban lãnh đạo Quốc hội đều khá mệt mỏi sau phiên tranh luận không giới hạn về dự thảo Luật bầu cử sửa đổi.Một dự luật không thể được tranh luận không giới hạn trong hai lần, nên dự thảo Luật bầu cử sửa đổi sẽ tự động được biểu quyết tại phiên họp toàn thể của khóa họp mới.Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Lee In-young tuyên bố sẽ thảo luận thông qua dự thảo Luật bầu cử sửa đổi và các dự luật cải cách Viện Kiểm sát nếu phiên họp toàn thể tiếp theo được tổ chức. Đảng Dân chủ đồng hành cũng có chiến lược xúc tiến biểu quyết trong phiên họp toàn thể đối với các dự luật không phải tiến hành tranh luận không giới hạn, như các dự luật dân sinh, dự luật liên quan đến ngân sách.Tuy nhiên, đảng đối lập Hàn Quốc tự do cho biết sẽ ngay lập tức khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp nếu dự thảo Luật bầu cử sửa đổi được thông qua, với lý do chế độ bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri là trái với nguyên tắc bầu cử bình đẳng.Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Shim Jae-chul cho biết sẽ khởi kiện Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang lên Viện Kiểm sát về hành vi lạm dụng chức quyền.Đảng đối lập Hàn Quốc tự do cho rằng đảng cầm quyền không triệu tập phiên họp toàn thể trong ngày 26/12 là "chiêu trò" để thời hạn biểu quyết thông qua phương án luận tội Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki tự động qua đi.Đảng Hàn Quốc tự do cũng dự định hủy các buổi biểu tình cuối tuần để bắt đầu phiên tranh luận không giới hạn trong trường hợp đảng cầm quyền trình lên phiên họp toàn thể Quốc hội của khóa họp mới các dự thảo đã được chỉ định thông qua nhanh khác, trong đó có dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.