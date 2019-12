Số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 10 giảm 3,1%

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 26/12 công bố tài liệu "Xu hướng dân số". Theo đó, trong tháng 10, có 25.648 trẻ sơ sinh chào đời, giảm 826 trẻ (3,1%) so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ thấp kỷ lục. Đây là tháng thứ 43 liên tiếp số trẻ sơ sinh trong tháng phá mức thấp kỷ lục trước đó, cho thấy cơ cấu dân số Hàn Quốc đang thay đổi hết sức nhanh chóng.Từ tháng 1 tới tháng 10, tổng số trẻ sơ sinh chào đời giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Cục thống kê quốc gia phân tích xét về cơ cấu dân số, phụ nữ trong độ tuổi mang thai giảm kết hợp với tỷ lệ kết hôn giảm và xu hướng hoãn sinh con ở các cặp vợ chồng đã khiến số lượng trẻ sơ sinh giảm liên tiếp.Trong tháng 9, số cặp kết hôn bất ngờ tăng 10,2%, nhưng sang tháng 10 chỉ đạt 20.331 cặp, giảm 1.500 cặp (7%) so với cùng kỳ năm ngoái. Số cặp ly hôn trong tháng 9 cũng tăng 15,2%, nhưng sang tháng 10 lại giảm 6,5%.Số người tử vong trong tháng 10 là 25.520 người, tăng 510 người (2%) so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số người tử vong trong 10 tháng đầu năm đã giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2018.