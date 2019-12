Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 26/12 đưa tin nhiều tàu phỏng đoán chở than đá và dầu mỏ, mặt hàng bị cấm theo lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đã ra vào cảng Nampho của miền Bắc hơn 100 lần trong năm nay.VOA dẫn kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh của "Planet Labs", công ty vệ tinh tư nhân của Mỹ, cho biết từ tháng 1 tới ngày 24/12 vừa qua, đã có ít nhất 71 tàu thuyền đậu tại cảng than đá Nampho của Bắc Triều Tiên.Riêng trong ngày 24/12, có hai chiếc tàu dài khoảng 150m và 130m đậu tại cảng than đá Nampho, cả hai đều phủ bạt kín, có thể đang dỡ hoặc chất than đá. Do vệ tinh có những ngày không chụp hoặc không thể chụp vì bị mây che, nên ước tính số tàu ra vào cảng Nampho còn lớn hơn nhiều so với con số 71 tàu xác định được.Ngoài ra, VOA cho biết có ít nhất 47 tàu chở dầu neo đậu tại các cơ sở bốc dỡ ngoài khơi cảng Nampho. Mỗi tháng, trừ tháng 4, có từ 2 đến 6 tàu chở dầu ra vào các cơ sở này và lưu lại từ một đến hai ngày. Các tàu này được phỏng đoán chở dầu mua từ các quốc gia khác tới dỡ hàng tại đây.Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cấm Bắc Triều Tiên xuất khẩu than đá ra nước ngoài, và chỉ cho phép nước này nhập khẩu tối đa 500.000 thùng xăng dầu một năm.