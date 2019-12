BOK vẫn duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong năm 2020

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/12 đã mở cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ, công bố "Phương hướng điều hành chính sách tín dụng, tiền tệ năm 2020". BOK cho biết trong thời gian tới, cơ quan này sẽ điều hành chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng, để lãi suất cơ bản hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, và tỷ lệ tăng giá tiêu dùng duy trì mức mục tiêu ổn định vật giá dài hạn là 2%.BOK cho biết sẽ cân nhắc tổng hợp diễn biến các yếu tố rủi ro cao, như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, nền kinh tế toàn cầu, thay đổi kinh tế vĩ mô và tình hình ổn định tài chính trong nước, để quyết định có giảm thêm lãi suất hay không.Phương hướng trên không khác nhiều so với phương hướng Ủy ban chính sách tiền tệ của BOK công bố sau khi quyết định đóng băng lãi suất cơ bản vào tháng trước.Dự báo về kinh tế Hàn Quốc năm sau, BOK nhận định đầu tư thiết bị và xuất khẩu sẽ cải thiện do xu hướng đình trệ thương mại thế giới giảm nhẹ, ngành chíp bán dẫn phục hồi, và Chính phủ mở rộng ngân sách. Tiêu dùng tư nhân cũng sẽ hồi phục tương đối trong nửa cuối năm, kinh tế dự kiến tăng trưởng hơn 2%, cao hơn một chút so với năm nay. Thị trường tài chính, tiền tệ có thể biến động liên tục, tùy theo diễn biến của các yếu tố rủi ro bên ngoài.Để tăng cường hiệu quả của các chính sách tiền tệ, trong thời gian tới, BOK sẽ cân nhắc tới những thay đổi về điều kiện kinh tế trong và ngoài nước, nỗ lực đạt mục tiêu ổn định vật giá, rà soát hiệu quả và tác động từ các chính sách tiền tệ, tích cực tìm kiếm phương án khai thác các phương tiện chính sách tiền tệ khác ngoài lãi suất.Ngoài ra, để phục hồi tăng trưởng nền kinh tế, Ngân hàng trung ương sẽ điều chỉnh linh hoạt hạn mức và cách thức vận hành các chương trình cho vay, hỗ trợ, môi giới tài chính, rà soát chặt chẽ bất ổn thị trường tài chính, ngoại hối, các kênh thanh khoản, để chủ động đối phó với mọi thay đổi trên thị trường.