Yang Ji-hye được CNN bình chọn là nhà hoạt động trẻ tạo thay đổi đột phá ở châu Á năm 2019

Photo : YONHAP News

Yang Ji-hye (22 tuổi), đồng đại diện nhóm "Chúng tôi là thanh thiếu niên theo chủ nghĩa nữ quyền" (We are Teenager Feminist-WeTee) của Hàn Quốc, ngày 25/12 (giờ địa phương) đã được đài CNN của Mỹ lựa chọn là một trong 5 nhà hoạt động trẻ tạo thay đổi đột phá ở châu Á năm 2019.Đài CNN đánh giá cao Yang Ji-hye đã thành lập nhóm WeTee và tổ chức phong trào "School Me Too" để tố cáo tội phạm tình dục học đường vào năm ngoái, góp phần lan tỏa phong trào "Me Too" (Tôi cũng vậy) đến các thanh thiếu niên Hàn Quốc. Nhờ đó, các nữ sinh đã mạnh dạn lên tiếng về thực trạng phân biệt giới tính, xâm hại tình dục trong trường học."Me Too" (Tôi cũng vậy) là phong trào kêu gọi các nạn nhân bị xâm hại tình dục lên tiếng tố cáo kẻ gây hại.Ngoài ra, Yang Ji-hye còn tham dự cuộc họp của Ủy ban Quyền trẻ em (CRC) tại Liên hợp quốc tháng 2 vừa qua, tuyên truyền với cộng đồng quốc tế về diễn biến của phong trào "Me Too" tại các trường học ở Hàn Quốc.CNN cho biết kết quả của những hoạt động trên đã khiến Bộ Giáo dục Hàn Quốc thành lập phòng ban liên quan tới bình đẳng giới, và lập kênh chính thức để học sinh có thể tố cáo hành vi xâm hại tình dục.Năm 16 tuổi, do bất bình với thực trạng các nhà trường yêu cầu nữ sinh phải ăn mặc và hành động nhã nhặn, giáo viên và nam sinh hay đánh giá ngoại hình của nữ sinh, cô bé Yang Ji-hye đã bắt đầu hoạt động theo chủ nghĩa nữ quyền.Năm ngoái, Yang Ji-hye đã lên kế hoạch cho cuộc biểu tình "School Me Too" mang tên "Không có trường học dành cho nữ sinh", thu hút hơn 30 nhóm nữ sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước tham gia. Năm nay, Yang Ji-hye được chọn làm đồng đại diện của WeTee.Bên cạnh Yang Ji-hye, 4 nhà hoạt động trẻ khác ở châu Á được CNN bình chọn là nhà hoạt động nhân quyền cho cộng đồng LGBT (luyến ái nữ, đồng tính luyến ái, song tính luyến ái, và chuyển giới) Weng Yu Ching (24 tuổi ) của Đài Loan; Jocelyn Chau (23 tuổi), đắc cử Đại biểu Hội đồng nhân dân khu vực North Point, Hong Kong; Ridhima Pandey (12 tuổi), nhà hoạt động môi trường của Ấn Độ, và Ye Wai Phyo Aung (24 tuổi), đồng sáng lập nhóm ủng hộ tự do ngôn luận "Ahan" của Myanmar.