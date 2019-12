Tòa án bác bỏ lệnh bắt giam cựu Cố vấn Cho Kuk

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Đông Seoul ngày 27/12 đã quyết định bác bỏ đề nghị bắt giam cựu Cố vấn các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống Cho Kuk của Viện kiểm sát. Ông Cho bị nghi ngờ cho dừng quá trình thanh tra của Phủ Tổng thống đối với cựu Phó Thị trưởng Busan Yoo Jae-soo, dù đã nắm được phần lớn chứng cứ sai phạm nghiêm trọng của Phó Thị trưởng Yoo khi làm việc tại Ủy ban giám sát tài chính (FSC).Tòa án cho rằng mặc dù các công tố viên đã chứng minh được nghi vấn phạm tội của cựu Cố vấn Cho, mức độ phạm tội là không nhẹ, nhưng chưa nghiêm trọng tới mức phải bắt giam. Tòa án cũng nhận định không cần thiết bắt giam ông Cho Kuk vì ít có khả năng chứng cứ bị hủy, hay ông Cho bỏ trốn trong quá trình điều tra.Quyết định trên của Tòa án được cho là đã cân nhắc tới vợ ông Cho, Giáo sư Đại học Dongyang Chung Kyung-shim, đang bị bắt giam vì nghi vấn gian lận trong tuyển sinh Đại học cho con gái.Cựu Cố vấn Cho Kuk và Viện Kiểm sát chưa đưa ra lập trường chính thức về quyết định của Tòa án. Có thể Viện Kiểm sát sẽ xem xét điều tra thêm để đề nghị lại lệnh bắt giam, hoặc tiến hành khởi tố không bắt giam trước đối với ông Cho.Ông Cho đã thoát được lệnh bắt giam của Tòa án, nhưng cũng chưa thể an tâm do Tòa án đã phần nào công nhận nghi vấn phạm tội của ông này.Trước đó, Tòa án đã tiến hành thẩm định lệnh bắt giam ông Cho Kuk trong 4 tiếng rưỡi, từ 10 giờ sáng 26/12. Được biết, ông Cho khai rằng do cựu Phó Thị trưởng Busan từ chối điều tra, mà Phủ Tổng thống không có quyền cưỡng chế thanh tra, nên ông đã ra quyết định dừng thanh tra với ông Yoo.Ngược lại, Viện Kiểm sát cho rằng việc ông Cho Kuk cho dừng thanh tra dù đã nắm được phần lớn sai phạm nghiêm trọng của cựu Phó Thị trưởng Busan là phạm pháp, chứng tỏ đã có một sự tác động nào đó từ bên ngoài.