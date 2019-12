Chính phủ ra mắt nhóm chuyên trách về việc làm cho lao động độ tuổi 40

Photo : YONHAP News

Chính Phủ Hàn Quốc đã ra mắt "nhóm chuyên trách về việc làm cho lao động độ tuổi 40", nhằm đưa ra đối sách tổng hợp cho lao động độ tuổi này tới tháng 3 năm sau.Chính phủ ngày 26/12 đã mở cuộc họp đầu tiên của "nhóm chuyên trách về việc làm cho lao động độ tuổi 40" do Thứ trưởng Bộ Tuyển dụng và lao động Lim Seo-jung và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Kim Yong-beom chủ trì.Tại cuộc họp, Thứ trưởng Kim Yong-beom bày tỏ lo ngại tình hình tuyển dụng lao động độ tuổi 40 sẽ tiếp tục chững lại vì những điều kiện trong ngành chế tạo và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Do đó, đến tháng 3 năm sau, Chính phủ sẽ công bố đối sách tổng hợp phù hợp với lao động độ tuổi này.Thứ trưởng Kim đánh giá lao động độ tuổi 40 là cốt lõi của kinh tế, xã hội quốc gia, là thành phần có chuyên môn, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, nhiều hoài bão trong công việc. Tuy nhiên, tầng lớp này có đặc thù là gặp nhiều khó khăn khi xin việc lại sau một thời gian nghỉ việc.Hơn nữa, gần đây, tình hình tuyển dụng lao động độ tuổi 40 khá trì trệ do các yếu tố dân số, ngành chế tạo, xây dựng đều chững lại, cũng như những yếu tố tổng hợp khác như công nghệ và cơ cấu ngành công nghiệp thay đổi.Nhóm chuyên trách về việc làm cho lao động độ tuổi 40 trực thuộc Chính phủ được chia làm 5 ban, gồm khảo sát thực trạng; hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp và chi phí trang trải cuộc sống; dịch vụ tuyển dụng; hỗ trợ khởi nghiệp; và ngành công nghiệp và địa phương.Từ đầu năm tới tháng 11 vừa qua, số lao động độ tuổi 40 có việc làm giảm 165.000 người so với một năm trước, duy trì xu hướng giảm 48 tháng liên tiếp, kể từ tháng 11 năm 2015. Đặc biệt, tỷ lệ tuyển dụng lao động độ tuổi 40 trong tháng trước giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm nhiều nhất kể từ tháng 12 năm 2009.