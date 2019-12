Nhiều tuyến đường tại Seoul bị cấm cuối tuần do biểu tình

Photo : YONHAP News

Trong ngày 28/12, ngày thứ Bảy cuối cùng của năm 2019, nhiều tuyến đường tại Seoul sẽ bị phong tỏa do các cuộc biểu tình, tuần hành quy mô lớn.Sở Cảnh sát Seoul ngày 27/12 cho biết từ trưa đến 7 giờ tối 28/12, hơn 10 tổ chức dân sự, trong đó có "Liên minh người dân đấu tranh đòi Tổng thống Moon Jae-in từ chức", sẽ tiến hành biểu tình phản đối luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye tại quảng trường Gwanghwamun và khu vực gần ga Seocho.Tổ chức "Liên minh 10 triệu dân yêu cầu thả tự do cựu Tổng thống Park Geun-hye" cũng sẽ biểu tình tại khu vực cửa ra số 4 ga Seoul từ 1 giờ chiều, sau đó tuần hành tới quảng trường Gwanghwamun từ 3 giờ chiều cùng ngày, rồi di chuyển tới trước Trung tâm văn hóa Sejong ở quận Jongno, Seoul.Sau đó, địa điểm biểu tình sẽ được chuyển sang khu vực Yeouido. Do đó, từ 6 giờ 30 phút, tuyến đường đi ga Yeouido và trụ sở Quốc hội sẽ bị phong tỏa.Một cuộc biểu tình khác kêu gọi cải cách Viện Kiểm sát sẽ diễn ra từ 4 giờ chiều cùng ngày trước trụ sở Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul, nên đoạn từ ga Seocho, Đại lộ Banpo tới ngã giao cắt Bệnh viện St. Mary's Seoul sẽ bị cấm đường.Cảnh sát dự báo người dân sẽ gặp nhiều bất tiện khi lưu thông tại các tuyến đường chính trong thủ đô, qua đó khuyến cáo sử dụng phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm. Trong trường hợp vẫn phải dùng xe riêng, người dân nên tránh các tuyến đường trên.Chính quyền thành phố Seoul sẽ tạm thời điều chỉnh lại các tuyến xe buýt nội đô tại các đoạn đường bị cấm trong ngày 28/12.