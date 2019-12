Photo : YONHAP News

Tạp chí âm nhạc uy tín nhất toàn cầu "Tracklist" đã bình chọn ca khúc "Kill This Love" của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BLACKPINK là video nhạc (MV) hay nhất thế giới năm 2019.Tạp chí Tracklist ngày 26/12 (giờ địa phương) đã giới thiệu nhiều phân cảnh đa dạng trong MV "Kill this love", như cảnh lái xe của thành viên Rose, màn vũ đạo hài hòa kết hợp với tiếng kèn trumpet hoành tráng.Công ty giải trí YG Entertainment cho biết BLACKPINK là ca sĩ K-pop duy nhất lọt Top 10 cùng các ngôi sao nhạc pop nổi tiếng thế giới khác như Billie Eilish, Taylor Swift, Ariana Grande.Cùng với đó, Tracklist cũng lựa chọn sân khấu của BLACKPINK tại Lễ hội nghệ thuật và âm nhạc Coachella là một trong những sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường âm nhạc thế giới trong năm nay. BLACKPINK là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên trình diễn tại Coachella, tổ chức tại thành phố Indio, bang California, Mỹ tháng 4 vừa qua.Gần đây, "Kill this love" cũng được tạp chí bình luận âm nhạc nổi tiếng thế giới "Pitchfork" bình chọn là "MV của năm". Ca khúc còn được các ký giả của Billboard bình chọn vào top 100 ca khúc của năm (hạng 66), và đứng nhất bảng xếp hạng bài hát của năm do tạp chí nổi tiếng giới văn hóa nghệ thuật Paper của Mỹ bình chọn.