Kỷ niệm 10 năm xuất khẩu nhà máy điện nguyên tử sang Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất

Photo : YONHAP News

Năm 2019 là tròn 10 năm Hàn Quốc lần đầu xuất khẩu nhà máy điện nguyên tử thế hệ mới mô hình Hàn Quốc "APR1400" sang Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE).Lễ kỷ niệm "Ngày an toàn và chấn hưng năng lượng nguyên tử" lần thứ 9 đã được tổ chức ngày 27/12 tại Seoul. Ngày này được lập ra năm 2009 để đánh dấu sự kiện Hàn Quốc xuất khẩu nhà máy điện nguyên tử sang UAE. Lễ kỷ niệm do Bộ công nghiệp, thương mại và tài nguyên và Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông thay phiên nhau tổ chức. Sự kiện năm nay do Bộ Công nghiệp chủ trì.Có thể coi ngày này là một lễ hội đối với giới doanh nghiệp điện nguyên tử, khen thưởng những cá nhân có đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành, và động viện khích lệ người lao động. Tuy nhiên, giới doanh nghiệp điện nguyên tử trong nước lại không thể ăn mừng, trong bối cảnh Chính phủ đương nhiệm đang xúc tiến chính sách chuyển đổi năng lượng, mở rộng khai thác năng lượng tái tạo, nhiều dự án lớn của ngành công nghiệp điện nguyên tử bị đình chỉ.Mặc dù không tán thành xây dựng nhà máy điện nguyên tử mới hay gia hạn tuổi thọ của các nhà máy đã hoạt động trong thời gian dài, nhưng Chính phủ đang tích cực xúc tiến xuất khẩu nhà máy điện nguyên tử ra nước ngoài, bồi dưỡng ngành công nghiệp phá dỡ nhà máy điện nguyên tử, giúp doanh nghiệp điện nguyên tử tìm hướng đi mới trong tương lai.Trong tháng 11 và 12, Bộ Công nghiệp đã lập phái đoàn thương mại về xuất khẩu nhà máy điện nguyên tử, có sự tham gia của doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân, tới thăm Séc, Ba Lan, và Nga để quảng bá mô hình nhà máy điện nguyên tử của Hàn Quốc.Chính phủ cũng đang từng bước bồi dưỡng ngành công nghiệp phá dỡ nhà máy điện nguyên tử, hiện đang trong giai đoạn đầu. Ngày 17/4 năm nay, Chính phủ đã công bố "Chiến lược bồi dưỡng ngành công nghiệp phá dỡ nhà máy điện nguyên tử". Tháng 6 năm 2017, nhà máy điện nguyên tử Kori số 1 chính thức dừng hoạt động vĩnh viễn sau 40 năm hoạt động thương mại. Công tác phá dỡ nhà máy này sẽ bắt đầu từ năm 2022.